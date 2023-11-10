求職男面試失敗　竟傳訊鬧HR「死全家」　HR嬲爆曝光男子資料惹議

幾乎人人都試過求職碰壁，有人重整旗鼓，有人寄望明天。不過，上海1名男子就採取完全不同的應對方式！他得知面試失敗後，先以粗言穢語辱罵HR，又咀咒對方「全家死光」，之後被氣不過的HR在網上公布個人資料。事件引起網民熱議，有人批評求職男行為幼稚，亦有人不認同HR曝光他人隱私。



上海1名男子求職失敗後，以粗言穢語辱罵HR，又咀咒對方「全家死光」，（「白鹿視頻」影片截圖）

根據《白鹿視頻》報道，日前上海1名男子求職失敗，在收到HR通知面試落榜後，竟然咀咒對方「死全家」。從對話截圖可見，HR只是以公事公辦的態度告知男子面試結果，「很遺憾的通知您未能通過該崗位一輪面試」，並祝願對方能收穫滿意的工作機會。沒想到男子竟以粗言穢語回覆，並且咒罵對方，「傻X你這純純賤種了！祝你全家死光」。

被辱罵的HR憤怒不已，之後在社交平台發帖，表示「辛辛苦苦安排面試，自己不行被pass，我還鼓勵了一番，沒想到收到的竟是這般狠毒的回覆」。同時，HR公開了男子求職簡歷表，包括他的照片、電話、就讀學校、住址等個人信息，引發網民關注。

HR不滿收到「狠毒的回覆」，於是在社交平台發帖公開男子求職簡歷表。（「白鹿視頻」影片截圖）

男子事後表示，已知道求職簡歷表被公開一事，並且向HR道歉過，現時事件已解決。有內地媒體向當地律師查詢事件時，律師指出男子面試失敗後辱罵HR行為「沒素質」，但HR未經男子同意就將其個人資訊發布至網絡，相關行為可能違法，「其行為侵犯了男子的隱私權，違反了《民法典》及《個人信息保護法》的規定」。

事件引起網民熱議，不少人批評求職男子咒罵他人，認為HR行為情有可原，「支持曝光！讓鼠輩無處可藏」、「不通過是有道理的嘛」，但亦有人認為HR濫用職權「網暴」男子，「可以對罵，但是曝光不就是利用職務之便公報私仇？」、「有意思，面試者罵人是道德層面，你曝光信息可是犯法啊」、「罵人最多民事，泄露隱私可以入刑法了」。

（白鹿視頻）