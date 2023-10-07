偷橋？面試多次需做簡報兼匯報　應徵者被問1句斥：浪費我時間！

面試需要做簡報連匯報，是正常測試嗎？日前有應徵者大呻某次面試不愉快經歷，表示他共經過3次面試，中途曾被要求設計簡報，再向對方匯報，不過完成種種要求竟被無禮詢問「人工可唔可以低啲」。他認為履歷早已填妥預期薪金，質疑對方根本是浪費時間。

事後網民陰謀論推測該公司是想要免費「橋」，所以才會要求應徵者做簡報，從中取得想法，揶揄是「乞衣公司」。也有網民認為不同公司有不同面試要求是平常事。



有應徵者面試被要求設計簡報匯報，惟多次面試後仍被壓價，斥對方「浪費時間！」。（《交友網戰》劇照）

該求職者在facebook專頁以「咁大陣仗見工見3次，Present完只係問我：人工可唔可以低啲」為題投稿，分享面試某「NGO（Non-governmental organization，非政府機構）」公司市場營銷職位時，不只需要進行3次面試，「第二、三次都要Present做晒PowerPoint」，第三次更同時要向5個人匯報，可惜及後對方竟然詢問「人工可唔可以低啲」。樓主面對被壓價不肯妥協，指履歷早已填寫預期薪金，怒斥對方「好心唔好浪費我時間啦！」。

網民認為樓主貌似被「搵笨」，估計該公司並無招聘意慾，只想要免費「橋」，故狠批對方「乞衣公司」。（《我要準時下班》劇照）

大多網民認為樓主恍如免費奴工被「搵笨」，批評該機構「乞衣公司」，「唔壓你價，啲高層邊有得袋多啲」、「係咪佢份PowerPoint無人做，所以叫你做，唔使錢搵人幫佢做嘢」、「擺明免費偷橋」、「你的Proposal已被接納，快出街」、「佢想你做義工㗎其實」、「由第一輪要你做PowerPoint開始，已經可以唔洗In」。也有網民認為不同公司有不同面試要求是平常事。

有留言就傳授填寫預期薪金「貼士」，「絕大部份HR唔會畀到Expected salary，實會壓你價，醒目嘅一定寫高啲預佢壓」。亦有人享遇到其他「庹縮」公司經歷，「試過落Offer前話要講個電話，又係講減價，最重要係第一輪已經講咗一個崩都唔減」、「我見過一間佢網上寫萬五到萬七，我無經驗已開到萬四五，佢開我萬三，最後傾多五百，返咗兩個月臨過試用期前話俾人Cut budget，叫我即日走」。

（FB「奴工處」）