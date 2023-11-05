黃金畫面！可愛「小蛇」長出4小腿　網民呼喚無制限探險隊

眾所周知蛇是無足動物，伸縮柔軟肋骨而行，但網上近日瘋傳一條長出短腿的哥可愛「小蛇」，表面看和一般蛇類沒有分別，但仔細觀察，「小蛇」長有4隻短腿，奇特特徵令到網民笑言「真實版畫蛇添足」、「召喚無制限探險隊拍攝黃金畫面」，事實上「小蛇」的真身是「西三趾石龍子」，其實屬於蜥蜴，由於四肢退化，所以和蛇一樣爬行，相關照片早於2019年興起，近日再度炒熱。



「小蛇」的真身是西三趾石龍子。（X「treemate02」圖片）

再度爆紅的西三趾石龍子（Chalcides Striatus）外型和蛇一樣，卻長有4隻小腿，顯得超萌，西三趾石龍子並非屬於蛇類，反而被歸類在石龍子科的蜥蜴，而且是肉食動物，以蟋蟀和蝗蟲等昆蟲為食，一般在歐洲國家例如法國出沒，其四肢在進化過程中已經退化下來，沒有用處，等同「裝飾品」，所以西三趾石龍子的移動方式和蛇一樣，用腹鱗和肌肉的縮放來爬行。

網民笑言「召喚無制限探險隊拍攝黃金畫面」。（《無制限探險隊》影片截圖）

另1個神奇之處就是西三趾石龍子是目前世上少數「雙生殖」物種，在同一胎中，既可以卵生，也能胎生，可以說是動物界強大母親之一。

當初上載西三趾石龍子照片的日本一間爬蟲類寵物店曾表示，西三趾石龍子接受人類觸摸，而且喜歡人類體溫，有時更會一直討取人類觸摸。

（綜合）