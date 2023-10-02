防洪全靠「牠」！英國復育絕跡400年小動物　能修築濕地抵禦洪災

英國衛報報導，英國野放復育行動有成，野生河狸寶寶驚喜現蹤獲民眾目擊拍下，絕跡400年重回大自然開疆闢地。



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去年，恩菲爾德市議會配合野化暨自然洪水管理計畫，展開圈養河狸野放行動，歷時18個月努力傳出野生河狸寶寶目擊喜訊。

卡佩爾莊園學院（Capel Manor）將依照河狸基金會（Beaver Trust）建議，為河狸寶寶進行全身健康檢查，目前尚不清楚河狸寶寶的性別。

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河狸屬於囓齒動物，習性為半水生，由於極具經濟價值，毛皮可製作衣飾、肉可食用，16世紀伊莉莎白一世時期遭獵殺而滅絕。

市議會環境內閣委員裘爾（Rick Jewell）向《每日電訊報》（Daily Telegraph）表示，「河狸修築水壩所創造的自然濕地生態系統可抵禦洪災，保護當地東南部下游數以百計家戶免於洪水侵襲。同時有助於生態多樣性。」

野放行動包括倫敦西部伊靈（Ealing）一處10英畝大的公園綠地，民眾可前往觀賞河狸。

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