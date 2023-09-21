動物MMA｜巨貘遭腐鳥圍攻「活活啃食」　遊客超緊張　真相大反轉

到底怎回事？有遊客在國家公園目擊驚人的畫面，一隻貘躺在地上一動也不動，慘遭好幾隻食腐鳥類瘋狂啃食。



不少遊客看到相當崩潰，很擔心貘會被鳥類啄死。

不過園方卻跳出來澄清這是一場舒服至極的「按摩」，讓不少網友直呼長知識了。

看似無力反抗奄奄一息 原來超Enjoy（點圖放大瀏覽）：

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根據《The Dodo》報導，近日在網路上瘋傳幾段影片，有遊客前往哥斯大黎加科爾科瓦杜國家公園（Parque Nacional Corcovado）觀光，發現一隻南美貘倒在地上一動也不動，身上停著好幾隻食腐肉的猛禽。

這些猛禽不斷用尖銳的嘴喙啃食南美貘，但南美貘疑似是無力反抗，完全連睜開眼睛都沒有，就這樣放任猛禽狂啄自己的身體，讓不少遊客看到頭皮發麻。

有遊客相當擔心南美貘會被這些鳥類活活咬死，國家公園園方卻表示完全不用擔心，這隻倒在地上的南美貘一動不動並不是因為牠奄奄一息，而是牠正在享受久違的按摩。

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當地資深嚮導指出，這些南美貘有時候在乾燥季節身上會長出跳蚤、蜱蟲等寄生蟲，這些蟲讓他們癢到不行，此時巨隼跟禿鷲這些食腐肉鳥類會跑來幫忙南美貘清除身上的這些蟲，同時也能飽餐一頓，是一種常見的互利共生現象。

經常前往科瓦杜國家公園的遊客表示，南美貘身邊有一堆鳥類啃食的狀況在這個國家公園很常見，第一次見到一定會很驚訝，以為這些貘要被啄死，但其實牠們可是非常享受巨隼跟禿鷲的「鳥嘴馬殺雞」，能夠除蟲又能幫自己抓癢很舒服。

南美貘被鳥類狂啄影片在網路上引發熱議，網友留言表示「無知人類以為貘要死了，結果人家是爽到睡死」、「大自然互利共生的狀態真的很奇妙」、「把禽鳥當不求人的貘很聰明」。

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