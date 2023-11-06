長知識！大廈信箱貼「佢收傳單」　網民笑塞爆佢　郵局1物幫到手

「佢」定「拒」呀？有網民日前分享大廈信箱照片，有單位在信箱上貼上「佢收傳單」4個字，爆笑問「即係收定唔收？」，翻查資料該照片上月已在網上流傳。不少人相信事主是想寫「拒收傳單」，但寫錯同音字「佢」，令意思完全相反了，「全幢大廈係佢收」，又笑指可能當事人以前做過派傳單工作，「呢位師兄以前一定有做過派樓知道辛酸」。有留言提醒，如果不想收到傳單，其實可以向郵局領取「不收取通函」貼紙，不用自己手寫。



網民上傳圖片，有大廈信箱貼上「佢收傳單」。（fb群組「扮工室Online」圖片）

樓主在facebook群組「扮工室Online」分享照片，拍到有大廈信箱上貼上「佢收傳單」4個字，好奇「問咁即係收定唔收？」。翻查資料，相關照片上月已在網上流傳。

不少人相信事主其實是想寫「拒收傳單」，卻誤將「拒」寫成「佢」，意思即變成該信箱收傳單，「拒／佢意思完全唔同」、「即係收啦」、「鄰居幫佢寫？、「全幢大廈係佢收」。許多人笑言應將所有傳單投入這信箱，「畀Ｘ曬佢，唔該」、「同我塞爆佢為止」、「隔離左右貼『我唔收』」、「寫得咁清楚，咪即係佢會收傳單囉！」。

有留言提到，如果不想收到傳單，可以去郵局取貼紙貼在信箱，「唔收係郵局有專用貼紙提供…」。香港郵政資料顯示，如市民不想收取郵政通函郵寄服務寄出的商界推廣優惠及政府或非政府組織的郵件，可以索取郵政的「不收取通函」標貼，貼在信箱上，郵差便不會將郵件投入。「不收取通函」標貼可於全線郵政局、民政事務處各區民政諮詢中心、公共屋邨辦事處和個別私人物業的管理處索取。