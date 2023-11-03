大閘蟹放題中伏！上碟驚見全黑有臭味　食客呻遭員工惡待決定咁做

秋風起，又到大閘蟹當造季節，不少「吃貨」市民都準備大飽口福。有網民日前卻大呻食大閘蟹放題的中伏經歷，指一行5人光顧荃灣一酒樓，滿心歡喜任食大閘蟹，沒料送到桌上的蟹不但全隻發黑，更傳出難聞臭味。樓主於是向職員反映，可是對方僅稱「無得揀」拒絕更換，其後一度大力掟碟及大聲要求他們將蟹殼放到碟上以便收拾，令他們興致全失。帖文引起網民討論，樓主看過留言後決定向食環署及消委會投訴。



有網民一行5人光顧荃灣一酒樓，滿心歡喜任食大閘蟹，卻指送到桌上的蟹不但全隻發黑，更傳出難聞臭味。（fb「荃灣人」圖片）

「一心歡喜，諗住食一餐大閘蟹，點知就係惡夢開始……」該網民於facebook群組大呻，指周二（31日）一行5名親友到荃灣一酒樓享用大閘蟹放題，沒料用餐體驗卻大失所望。樓主指，當職員送上大閘蟹時，他已發現品質疑有問題，「未拆殼未拆繩之前已經見到好黑，隻隻都好黑好污糟，極多隻拆完出到嚟，入面個腮全部都係黑色嘅，仲有啲一開有浸惡臭味散出嚟」，令他不禁驚呼：「天啊，我究竟經歷緊啲乜嘢啊？」

他們擔心酒樓的大閘蟹或不潔淨，「有隻入面有黑白色的點點、粒粒，好多粒，好恐怖。最擔心啲蟹有冇洗過，定直接就蒸……入嘅究竟係啲乜嘢蟹呢？」，同行友人於是向酒樓經理反映大閘蟹，並詢問對方「有冇（蟹）公可以選擇」，但經理僅以3字「無得揀」回答。

樓主擔心酒樓的大閘蟹或不潔淨，形容「有隻入面有黑白色的點點、粒粒，好多粒，好恐怖」。（fb「荃灣人」圖片）

樓主形容，經理其後又「好大聲咁樣收我哋枱啲嘢，收晒啲黑蟹」，並要求他們將蟹殼放於指定位置，以免妨礙收拾，「話我哋啲蟹殼唔可以擺喺枱布上面，要將啲蟹殼放喺個碟度，方便佢執」。

樓主感到錯愕，但未有與職員爭論，僅要求對方提供新碟。沒料職員「好大力咁將3隻碟放喺個枱面度，玻璃『亨』嘅一聲，隔籬嗰位同行嘅友人俾佢嚇到成個人彈起」。樓主及友人後來更聽到，酒樓女經理對同事「隔住幾張枱」大說粗言穢語，種種不快經歷令他們興致全失，「我哋就開始冇乜心機食嘢了」。

單據顯示樓主與友人點了一共93隻大閘蟹，不過他後來指出，實則送到桌上的大閘蟹數目遠遠少於單據所示。（fb「荃灣人」圖片）

從樓主上載的單據可見，他們一行5人最終花費3053元，包括每位528元的大閘蟹放題費用，以及2罐汽水和加一服務費。單據顯示樓主與友人點了一共93隻大閘蟹，煮法包括清蒸、太雕酒蒸及鹽焗，他們亦點了2款甜品，不過他後來指出，實則送到桌上的大閘蟹數目遠遠少於單據所示，「第一轉單寫50隻，最後嚟咗10隻；第二轉單寫20 隻，嚟咗10隻，93隻？見都未見過」。

帖文引來網民討論，質疑店方食物品質有問題，待客態度亦不佳，形容樓主貼錢買難受，「三千元，咁樣態度」、「嘩，見到真係幾唔開胃」、「啲蟹真係好污糟呀」、「報食環，最緊要快，這間店已好耐無幫襯」。樓主其後表示，「收集各方意見後，我應該會呢一兩日落去報食環同消費者委員會」。