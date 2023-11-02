Meme網紅「同佢講呀」老伯來港旅遊打卡　網民興奮：想野生捕獲佢

「同佢講呀！同我講做乜？廢柴！」相信不少網民單看這句便能聯想到經典的meme（網絡迷因）圖片，而圖中笑容燦爛的老伯原來正身處香港！以「Hide the Pain Harold」作藝名的András István Arató近日在社交平台分享打卡照，相中可見他站於灣仔會展附近，拉開西裝外套，展示匈牙利國旗配色內裡。不少網民得知他現身香港，紛紛於帖文留言歡迎，又興奮表示要「野生捕獲」他合照，更有人分享不少以他的相片製作的memes，鬼馬稱「you’re legend in Hong Kong（你在香港是個傳奇人物）」。



經典meme圖主角、以「Hide the Pain Harold」作藝名的András István Arató上載打卡照，顯示他正於香港旅遊，引起網民哄動。（fb「Arató András」圖片）

「Hide the Pain Harold」今日（2日）於facebook上載相片，展示身在香港的打卡照，形容自己是「A Hungarian in Hong Kong（1個匈牙利人在香港）」。相中可見，他身穿鮮艷碎花恤衫及灰色外套，在灣仔一酒店對開的旗桿前，與國旗、區旗及香港的士「打卡」，不但向鏡頭露出招牌燦爛笑容，又拉開灰色西裝外套，展示匈牙利國旗配色內裡。

至於他的另一facebook專頁「Arató András」亦上載在港遊覽的相片，與大多旅客一樣，András István Arató沒有錯過聞名國際的香港夜景。他似乎亦對香港的高樓大廈感興趣，特意拍下維港景色及商廈的照片，紀錄「到此一遊」。

「Hide the Pain Harold」身穿鮮艷碎花恤衫及灰色外套，不但向鏡頭露出招牌燦爛笑容，又拉開灰色西裝外套，展示匈牙利國旗配色內裡。（fb「Hide the Pain Harold」圖片）

不少香港網民得知András István Arató現身香港也非常興奮，紛紛於facebook留言歡迎，又表示希望能「野生捕獲」與他合照。亦有網民在其專頁貼出他的經典meme，鬼馬表示他在香港極具影響力，「Hong Kong people hide the pain everyday! You are our idol!（香港人每天也強顏歡笑！你是我們的偶像！」、「you’re legend in Hong Kong（你在香港是個傳奇人物）」。

András István Arató坐在辦公桌前、手拿咖啡杯強顏歡笑的相片被世界各地網民用作創作材料，漸漸發展成經典meme之一。（網上圖片）

今年78歲的András István Arató是1名退休電機工程師，早年他將與太太到土耳其渡假的相片上載至社交平台，巧合被圖庫（stock photo）公司Dreamstime留意到，認為他的笑容適合拍攝不同類型的圖庫照片，展開圖庫模特兒的生涯。其中1張他坐在辦公桌前、手拿咖啡杯強顏歡笑的相片被世界各地網民用作創作材料，漸漸發展成meme「萬能key」的經典之一，亦令他廣為人知。

事實上András István Arató不只在meme界出名，在其祖國匈牙利亦極具名氣，連國際品牌可口可樂在當地的分公司也曾邀請他拍攝廣告，而當地的電視台亦曾安排他參與節目拍攝。