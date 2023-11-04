1950年香港身份證曝光！小紅書男爆來源：可換新嗎？　入境處回應

1950年簽發的香港身份證曝光？有內地男日前在小紅書發文，指現年90歲、居於內地的祖母當年曾到香港工作，擁有香港第一代身份證，疑問能否藉此取得現時新的香港智能身份證。內地男展示祖母20歲的黑白照證件，因怕需要其他資料作證，已自行翻查工作證明，又提到祖母已過身的妹妹是香港永久性居民，故詢問有沒有網民有類似情況。



許多人質疑樓主動機，是想籍祖母取得香港永久性居民身份，提醒他「就別折騰了，或許落葉歸根是最好」，又指他還需證明祖母曾居港7年，其個案特殊，需要本人向香港入境處了解。樓主稱他不清楚祖母居留香港時間，拒正面回應是否想靠祖母移居香港，認為現時是「在法律層面探究」，又提醒內地有法規阻止侮辱人格，請網民自重，並透露已發電郵向入境處查詢。



入境處回覆《香港01》表示，任何聲稱擁有香港居留權的人，必須負起舉證責任，提交通常居住連續7年的證明文件。如文件能證明符合《入境條例》規定成為香港永久性居民，可提出核實永久性居民資格申請，其間本人必須身在香港並合法逗留。一般而言，如在香港屋住讀書、工作、局留等，都被視為通常居住在香港。



內地男上傳90歲祖母當年在香港工作的身份證，指是1950年香港政府簽發。（小紅書圖片）

該內地男子日前在小紅書圖文並茂發帖，指祖母擁有「香港第一代身份證，還可以換最新的身份證嗎」，展示一份相當有歷史的身份證，上面貼有其祖母的黑白照，當時只有20歲，證件首頁有寫上其英文及地址等，但文字因褪色等關係拍照後較難看清楚。

樓主在帖文指，他找到祖母當年到香港工作的身份證，是1950年香港簽發的，上面有齊證件號碼、姓名、居住地、國籍、僱主資訊，甚至有指紋。他翻查網上資料，香港1949年已有《人事登記條例》，按道理可查到祖母登記訊息，但相信如果要有資格換新身份證，要其他資料證明。

證件所示，內地男的祖母半時20歲，他未透露祖母在香港工作多久。（小紅書圖片）

樓主稱據現年90歲的祖母所述，她當時在香港坪洲的大中華火柴廠（GREAT CHINA MATCH COMPANY LIMITED）工作，身份證上的僱主正是這間工廠，他在香港公司註冊查到的確有這間公司。另外，祖母的1位已過身的親妹是香港永久居民，祖母妹妹有個兒子也是香港永久性居民，大家還有聯繫往來。

目前他祖母是中國內地居民，在內地生活，他翻祖母資料時，發現有張當年在火柴廠拍的工友合照，希望有類似經歷的人可提供意見，想知道應在香港什麼部門查詢多年前僱傭關係，認為可能用來做舉證材料。

樓主並未透露其祖母在港的工作時間及滯留了多久。有網民提醒，他祖母需要居港7年以上，樓主稱不確定祖母是否居住滿7年。

帖文引起關注，許多網民質疑樓主動機是想透過祖母取得香港永久居留權，甚至是想當跳板取得BNO，「這種是不是都可以直接去英國了」，提醒他老人家年事已高，「祖母年紀大了，就別折騰了，或許落葉歸根是最好的」、「為什麼一定要給一個90歲的老人折騰一個身份?」、「走乜鬼，廣州不知好香港幾多」。

樓主翻查資料，證明祖母當年工作的公司真的存在，需收集更多證據證明祖母居留權。（小紅書圖片）

樓主未正面回應，稱很多人猜測他想靠祖母移民香港，「無論是認同或者反對，都是你們的自由。我希望大家純粹從法律的層面去討論和探究」，又提醒「侮辱人格的事情，現在內地有相關的法規，還請自重」。也有網民支持他維權，「合理合法合規即無問題」、「人家不是嫉妒你，是嫉妒不是他們自己而已」，事實上過去不少人因此獲利，「大把人還依靠殖民時期被的『便利』移民國外呢，現在本來去香港又不難」。

有網民提醒，當年在香港居留超過180日的人都會獲發香港身份證，但不代表有香港居留權，「你祖母的身份證只能證明她曾經在香港工作居留，並不能證明她具有香港居留權，她現在是辦不了任何永居或非永居香港身份證的」，道理像外勞一樣。除非能證明在香港出生，或者有強力證據，否則取得香港永久性居民身份的機會相當微。多人提醒他的個案複雜，要親自去問入境處，樓主後來表示，已電郵香港入境處查詢。

相關帖文被轉載到facebook引起討論，認為屬特殊個案，只能親身到香港入境處查詢，「post主唔係想阿嫲攞到香港身份證，然後再想全家嚟香港吓話？」、又疑問如果持有1950年的香港身份證，是否進而可以申請到BNO。

入境處表示，申請核實永久性居民資格人士，本人必須身在香港並合法逗留。（資料圖片）

入境處回覆《香港01》查詢時表示，根據法律規定，任何人如聲稱擁有香港特區居留權，則該人必須負起證明該項聲稱的舉證責任。在通常居住連續7年的證明文件方面，申請人可提交在港的就業證明、在港的慣常住所證明或在港的就學證明。如任何人具備有關的資料文件，證明可符合《入境條例》附表1第2段的規定成為永久性居民，可提出核實永久性居民資格申請。在提交這項申請時，該人必須身在香港並合法逗留。

入境處指出，根據在1997年7月1日起實施的《入境條例》附表1第2段，任何人士如屬以下任何一項，即為香港特別行政區（香港特區）永久性居民並享有香港特區的居留權：

（a）在香港特區成立以前或以後在香港出生的中國公民

（b）在香港特區成立以前或以後通常居於香港連續7年或以上的中國公民

（c）中國公民在香港特區成立以前或以後在香港以外所生的中國籍子女，而在該子女出生時，該中國公民是符合（a）或（b）項規定的人

（d）在香港特區成立以前或以後持有效旅行證件進入香港、通常居於香港連續７年或以上並以香港為永久居住地的非中國籍人士

（e）在香港特區成立以前或以後（d）項的香港特區永久性居民在香港所生的未滿21歲的子女，而在該子女出生時或年滿21歲前任何時間，其父親或母親已享有香港居留權

（f） （a）至（e）項的居民以外在香港特區成立以前只在香港有居留權的人

一般而言，任何人如果是合法、自願和以定居為目的而在香港居住，例如讀書、工作或居留等，不論時間長短，都會被視為通常居住在香港。如果有關人士只是暫時不在香港，仍會被視為是通常居住在香港。任何人如暫時不在香港，並不表示該人已不再通常居於香港。在決定該人是否不再通常居於香港時，須考慮該人的個人情況及他不在香港的情況，包括：

-申請人不在香港的原因、期間及次數；

-他是否在香港有慣常住所；

-是否受雇於以香港為基地的公司；

-及他的主要家庭成員（配偶及未成年子女)的所在。

（綜合）