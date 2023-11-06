險！汽車倒後快輾斃貓貓　暖心送餐員急趕走救命　後續獲獎勁驚喜

駕駛者不只要小心留意行人，還要留意小動物！馬來西亞日前有司機準備倒車，不知車底有小貓躲藏，幾乎要把牠輾斃。幸好在旁1名送餐員及時發現，急急上前把小貓趕走才救了貓命。車主獲悉事件後欣賞送餐員暖心舉動，故給予馬幣110令吉（約181港元）現金作獎勵，並稱是「福報共享」。送餐員面對突如奇來的「獎金」感到異常驚喜，並稱「趕走車底的貓咪只是舉手之勞而已」。



大馬有司機準備倒車，在旁送餐員發現車底有貓咪便上前驅趕，意外獲車主現金獎賞感到驚喜。（TikTok截圖）

「我只是不想讓貓咪出事，沒想到會收到一筆意外之財！」綜合馬媒報道，馬來西亞送餐員沙魯某天在路旁等待訂單時，發現1輛紅色國產轎車正在準備倒車，不過車底卻躲着1隻小貓，為了不讓小貓受傷，他急忙上前把貓趕走。

沙魯事後表示「趕走車底貓咪只是舉手之勞而已，沒想到會獲得金錢獎賞。（TikTok截圖）

沙魯的暖心舉動全程被該車主目睹，對方倒車後並駛至沙魯身旁停下，當下沙魯還以為對方是為了等候其他人上車。不料司機突然下車，手持紙幣遞到他手上，並稱「福報共享」。沙魯接過鈔票，以為只是10令吉（約17港元）鈔票，但打開一看原來內裏還捲有2張50令吉（合計約165港元）的鈔票，則是對方合共給他110令吉作獎賞。

車主合共給予沙魯110令吉作獎勵。（TikTok截圖）

事後沙魯表示「趕走車底貓咪只是舉手之勞」，更沒想到會獲得獎勵，同時很感謝這名好心車主。沙魯將事件分享到TikTok後，網民都讚揚其暖心舉動，亦對車主出其不意的善舉倍感窩心，「善人善事經常會在社會的每一個角落發生，只要心存善念，一定會得到上天的眷顧」；亦有人形容小貓就像是沙魯的招財貓，小小善舉足以讓他獲得意外之財。

（綜合）