勁過流感！中台2地黴漿菌病例增加　醫生列3大症狀　兒童好高危

秋冬是流感高峰期 ，但台灣有醫生提醒市民同樣慎防「黴漿菌」，會引起肺炎和「急性瀰漫性腦病變」等重病，醫生更說內地病例增加，台灣亦有多名學前兒童病人染病，提醒感染黴漿菌最初會感到頭痛疲倦，之後持續咳嗽一段日子，最大症狀就是病人不會流鼻涕，和流感極不相同，對抗生素抗藥性高達約7成，預計下一波感染潮會在本月12月至明年1月。



黴漿菌會引起肺炎和腦炎等重症，兒童和長者感染後需要服用抗生素。（示意圖/Getty Images）

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬表示，病人若是一般感冒的話，通常會流鼻涕，求醫服藥後大約1周就會好轉，但如果沒有流鼻涕，而且持續咳嗽，就有可能是黴漿菌，市民一旦懷疑中招，就需要再度求診，目前都有黴漿菌檢測方式，所以容易辨認到是否感染黴漿菌。

黃高彬強調，黴漿菌可以蔓延到身體其他地方，一旦感染中樞神經，就會引起「急性瀰漫性腦病變」，入侵腦神經細胞，雖然黴漿菌對抗生素紅黴素已有幾乎百分百抗藥性，但如果台灣民眾感染黴漿菌，醫生會開出其他抗生素，例如阿奇黴素，一般而言服藥3日就會開始康復，發生重症的比例不算太高，估計下一波感染潮發生在今年12月至1月之間。

有媒體更報道，台大兒童醫院小兒感染科醫師黃立民表示，最近黴漿菌在內地大規模引起肺炎，台灣方面，醫院留意到多名兒童因感染黴漿菌而住院，以學前兒童為主，認為相關疫苗研發變得緊急。

黴漿菌會引起兒童肺炎。（示意圖/Getty Images）

黃立民更指，過往流感和肺炎鏈球菌引起兒童肺炎，但隨住疫苗推出，黴漿菌逐漸成為「主流」，有兒童病人甚至嚴重到要用體外生命支持系統。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青日前回應媒體問題時表示，黴漿菌會引起肺炎、腦炎等重症，兒童和長者感染後需要服用抗生素，2000年起肺炎黴漿菌對抗生素的抗藥性逐漸上升，台灣去年研究報告顯示其抗藥性高達約7成，但仍有其他抗生素可用。

黴漿菌是一種特殊細菌，主要經飛沫傳播，潛伏期由10至14日不等，年齡介乎5至15歲的兒童容易中招，但現時5歲以下幼兒都會感染，台灣夏秋兩季較多病例，每隔4至8年會發生1次大流行，引起咽炎和肺炎，全身其他器官都會受到感染，雖然會引起肺炎，但部份患者症狀輕微，表現和常人一樣，甚至可以自行康復，由黴漿菌引起的肺炎被稱為「會走路的肺炎」。

（綜合）