不是流感│這病毒急增無疫苗　兒科醫生：嚴重可猝死　7症狀要求醫

【流感／呼吸道合胞病毒／RSV／症狀／預防】近日流感活躍程度上升，但預防流感之餘，也要小心這種病毒！有兒科醫生表示，近日看急症兒童人數急升，警告要小心「呼吸道合胞病毒（RSV）」，除了可能引致支氣管痙攣、肺炎和急性呼吸衰竭，嚴重更可能導致猝死。根據本港衞生署衞生防護中心，「呼吸道合胞病毒感染」在香港全年皆會發生，如有發燒、流鼻水、頭痛等7項症狀，就要求醫。



近日流感活躍程度上升，但預防流感之餘，也要小心其病毒！（示意圖／gettyimages）

台灣兒科醫生吳昌騰於Facebook發文表示，近日看急症的兒童人數大幅上升，部份人症狀嚴重，出現肺炎，警告要小心多種正流行病毒，尤其是「呼吸道合胞病毒」。

吳醫生指出，當嬰幼兒感染「呼吸道合胞病毒」，症狀主要用「咳、痰、喘」形容，「就是說咳嗽嚴重，氣管內、肺部痰很多，喘息（Wheezing）很嚴重」。他又說，「呼吸道合胞病毒」不僅可以導致兒童發生嚴重細支氣管炎、支氣管痙攣、肺炎和急性呼吸衰竭，更可導致重度呼吸暫停，嚴重更可能會猝死，提醒家長們注意。

台灣兒科醫生吳昌騰於Facebook發文表示，近日看急症的兒童人數大幅上升，部份人症狀嚴重，出現肺炎。（Facebook）

根據本港衞生署衞生防護中心網站資料，「呼吸道合胞病毒」感染在香港全年皆會發生，病毒可通過直接接觸患者分泌物、飛沫直接傳播，或通過受污染的手、食具或接觸剛染有患者鼻或喉部分泌物物件而間接傳播，潛伏期1至10 天，通常5至7 天。

「呼吸道合胞病毒」可引致呼吸道疾病，例如氣管、肺部及中耳的感染，這種病毒是引致1歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因。患者除了發燒並有其他症狀，例如流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚或軟弱無力，以及間中會引起中耳炎。中心提醒，要「呼吸道合胞病毒」，最好保持良好個人及環境衞生。