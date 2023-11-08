超正！獲派藍田邨3人公屋　前住戶留下地磚　網民祝賀︰賺到地板

今時今日獲派公屋已經非常幸運，如果收到免費裝修物料，的確是「大幸中之大幸」。有女子在網上表示，日前獲派藍田邨1個3人單位，不但陽光充足，而且空氣流通，望出去的風景亦非常好，更幸運的是上一手留下地磚，令女子一家大慳一筆，網民紛紛笑言「賺到啦個地板」、「唔使鋪地磚啦」。



樓主獲派藍田邨1個3人單位，上一手住戶更留下地磚，令她節省一大筆。（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 麗瑤邨喜瑤樓 樂建居」圖片）

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 麗瑤邨喜瑤樓 樂建居」上載4張圖片，可見新居部份牆身略嫌帶黃，但大致相當整齊潔淨，而且鋪上地磚，樓下有1個小公園，環境清幽。

樓主指新居是藍田邨1個3人單位，面積大約300呎，租金2,700元左右，日前簽約拿取鎖匙，形容「光線、空氣、窗口望出去風景都非常好，好滿足好感恩」，上一手住戶更留下地磚，令她節省一大筆。

多名網民紛紛笑言「賺到啦個地板」、「唔使鋪地磚啦」、「好好呀，地都可以唔使換」、「恭喜」、「祝安居樂業」。

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 麗瑤邨喜瑤樓 樂建居」）