公屋輪候｜三派喜獲石排灣邨公屋　小紅書女超滿意：夢中情樓

申請公屋動輒要等候多年，獲派滿意的居所並不是易事。有女生於小紅書分享輪候公屋經歷，首兩派被分別派至柴灣環翠邨及觀塘順利邨，她不滿意房屋太小及交通不便，決定拼拼第三派，結果獲派香港仔石排灣邨。由於她原本居所及工作地點就在附近，而且該大廈樓齡不到20年，交通方便，生活配套足夠，令她滿意大呼是「夢中情樓」。



有女生於小紅書分享輪候公屋第三派獲派石排灣邨碧銀樓的喜悅，大呼是「夢中情樓」。（小紅書圖片）

該女生於小紅書以「香港公屋，順利畢業」為題發文，分享輪候公屋的經歷。她貼出3封房委會配房通知信的照片，顯示今年6月第一派被派至柴灣環翠邨蕙翠樓，她認為雖然該邨交通方便，但房屋空間太小，3人家庭目測只有一間房，只好放棄等待第二派。

翌月，樓主再收到信件，獲通知被派往觀塘順利邨利富樓，這次的問題是交通不方便，需坐15分鐘小巴才能到港鐵站，雖然房屋空間比上次的大了一點，但「設計好奇怪」，於是她決心拼拼終極的第三派，「冒險一下」。

女生說，由於原本居所及工作地點就在石排灣邨附近，而且樓齡不到20年，交通方便，生活配套足夠，故感到很滿意。（資料圖片）

至9月中，樓主獲通知被派至香港仔石排灣邨碧銀樓，她滿意大呼「想都不敢想的20（年）樓齡還不到的夢中情樓呀」。她表示，因原本居所及工作地點就在附近，而且石排灣邨乘小巴去港鐵站只需約6至7分鐘，認為香港仔什麼生活配套都有，大讚「以後也太方便生活了吧，都是熟悉的地方和朋友」。

帖文引來網民留言分享自身經歷，「我第一次也是派蕙翠樓也是沒要，太小了，樓齡也久！」，有網民就恭喜樓主，「真好啊！一年就搞定三派，唔使等咁耐，仲要最正第三派！恭喜」，亦有網民同意石排灣邨「好住」，「我住咗石排灣邨好耐啦，你同我同一棟樓，住落真係好好住，香港仔咩都有，坐車都好方便」。