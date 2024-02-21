家長安撫哭鬧嬰兒　餵柚子致BB窒息險死　醫生提醒一舉動切勿做！

有些家長會在孩子扭計啼哭時給予食物以安撫他們情緒，卻不知此舉可能相當危險！南京1名11個月大的嬰兒日前哭鬧不休，家長為哄孩子而將柚子餵到他嘴裏，導致嬰兒哽塞窒息，一度失去呼吸及意識。救護團隊接報後只用了3分鐘就趕到現場，透過哈姆立克急救法及心肺復甦，終於成功挽回嬰兒一命。急症室醫生提醒家長，不要在孩子哭鬧時餵食，免生憾事！



南京有家長為安撫哭鬧的11個月大嬰兒，便餵他吃柚子，導致嬰兒哽塞窒息，一度失去呼吸及意識。（示意圖／unsplash）

綜合內地媒體報道，10月29日下午5時許，南京市1名11個月大嬰兒在家中哭鬧，家長為安撫他的情緒，便餵他吃柚子。然而，嬰兒被果肉哽塞，無法呼吸。家長見孩子窒息，即時打電話叫救護車。救護員及急救醫生到場前，透過電話指導家長使用「哈姆立克急救法」，但家長施行的效果並不理想。

據南京市第一醫院河西院區急救站醫生徐晨靜所言，他們於當日下午5點24分16秒接報，於27分18秒到場，僅花了3分2秒。醫護到場時嬰兒已經臉色青紫、呼吸微弱，於是他們果斷將嬰兒抱上救護車，邊用哈姆立克法急救，邊駛往醫院。然而，在救護車經過一輪急救後，嬰兒仍然未能順利吐出異物，甚至已經失去呼吸及意識。救護員即時為其進行心肺復甦，所幸在兩輪心肺復甦法後，嬰兒終於恢復自主呼吸，唇邊亦有「果汁樣」液體溢出。

這時，他們剛好到達醫院，並由醫護幫忙清除嬰兒口鼻腔分泌物。不久，嬰兒發出啼哭，醫護們都鬆了口氣，因為嬰兒「呼吸道堵塞可能解除了」，且意識恢復，在轉到南京市兒童醫院施行進一步救治後，目情情況穩定。

徐晨靜醫生提醒家長，盡量不要餵嬰幼兒進食容易引起窒息的食物，如葡萄、軟糖等，也不要在嬰兒哭鬧時餵食，「如果小孩在情緒比較哭鬧的情況下，不要給他進食水、吃的東西，以免引起嗆咳」。醫生同時建議，如果家中孩子在3歲以下，不幸出現氣道哽阻，家長除了要叫救護車，還要同時施行哈姆立克急救法。

事件引起網民關注，網民除了認為家長應學習哈姆立克急救法以應付危急事件外，還批評事故中的家長「無知」，「孩子正在哭鬧，餵東西安撫，真的是無知」、「孩子哭鬧時，不要餵吃的，水也不行，別說柚子了」、「長點心吧，做父母不要考試，但是最起碼要有點育兒知識。孩子可是親生的」。