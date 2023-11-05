鐵騎士圍方停車場遭職員、保安罵：躝啦！　港鐵：暫停2職員職務

駕車時響咹提醒路中行人也有錯？網上流傳2條「車cam」影片，可見1名鐵騎士駛入港鐵旗下的大圍商場「圍方」停車場時，因前方停車場行車路有1位工作人員正慢行，鐵騎士為免發生意外，靠近時即響號示意，工作人員不甘被砵，怒罵「砵邊個？你泊出面！」，更怒問：「你係咪撞我？」



另1條「車cam」見到，其他保安員到場了解事件，鐵騎士解釋響號是「提醒你，驚撞到你」，更問「我有冇做錯嘢先？」。1名戴眼鏡的保安員最初有禮貌了解事情經過，但聽到鐵騎士「咬X住我唔肯放」，該名保安員開始表現激動，大聲問「我問你𠵱家想點？你係咪想報警？」，當知道對方只是想進入停車場取物件行而不會報警時，保安員更說「同我躝啦，喺度做咩？搞事？」。鐵騎士開始多次質問對方「躝乜嘢？」，保安員嘗試解釋「躝即係爬…唔識躝咪爬」。鐵騎士大怒，走到停車門閘門前面爆粗，後來聽到遠處有人「喂」了一聲，影片便結束，未能確定最終如何。



港鐵回覆《香港01》時表示，已經完成調查，暫停2名相關職員在該商場的所有職務，同時亦已提醒前線員工遵從工作守則，並加強相關培訓。



電單車即將駛入「圍方」的停車場時，見到有1名工作人員正在行車路慢行。（facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」影片截圖）

涉事2條「車cam」影片被上載至facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」，其中1條影片約28秒，可見顯示拍攝日期是本月4日早上10時許，1名鐵騎士沿車公廟路打算進入大圍商場「圍方」的停車場，1名身穿反光衣和戴上白色頭盔的工作人員在行車路上慢行，於是連砵2下示意，以免發生意外，工作人員於是停下擰轉頭，電單車在其身旁駛過。

工作人員疑不甘被砵，大聲問「砵我呀？」，質問響號目的。鐵騎士解釋「你行馬路中心，我唔砵你呀？」，工作人員表示自己「喺度做嘢」，繼而怒問「你砵邊個？」更要求鐵騎士「泊出面」，然後再問「你砵我做咩先？你係咪撞我？」。

數名保安員到場了解事件。（facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」影片截圖）

另1條「車cam」中，數名身穿西裝的保安員到場了解事件，鐵騎士指出「你行人行返上行人路，啱唔啱先？」。其中1名戴眼鏡的保安員詢問來意，鐵騎士稱「入嚟攞嘢」，指出該名工作人員在門閘門前方位置慢行，由於車路被擋，所以他響號示意，擔心「撞到佢無謂」，強調「砵人係提醒個人」，沒料到會發生爭執。

該名戴眼鏡的保安員了解事件後，詢問「同事對你做啲咩」、「你𠵱家想點？」，鐵騎士沒有回答，反問「我有冇做錯先？」更爆粗批評「咬X住我唔肯放」。

其中1名戴眼鏡的保安員最初尚算有禮貌了解事件。（facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」影片截圖）

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「四眼」保安員聽到粗口後情緒開始高漲，大聲問「我問你𠵱家想點？你係咪想報警？我問你一樣嘢︰你係咪報警？報啦！」。鐵騎士反駁「報咩警？我去攞嘢」，保安員怒斥「唔係（報警）同我躝啦，喺度做咩？搞事？」。

鐵騎士多次反問「躝乜嘢？」，該名保安員情緒仍然激動，見到眾人在閘門前方位置，可能會阻擋其他車輛，指出「你𠵱家阻住」，但鐵騎士仍問「躝乜嘢？」，保安員嘗試解釋「躝即係爬，咁行囉，唔識躝咪爬，你搞事，我就搞事」。鐵騎士憤而走到停車門閘門前面再次爆粗，遠處聽到有人「喂」了一聲，影片就結束。

港鐵回覆《香港01》查詢時表示，港鐵商場一向對於前線員工的工作及服務水平有既定的要求，港鐵已經完成調查，並已暫停2名相關職員於該商場的所有職務，同時亦已提醒前線員工遵從工作守則，並加強相關培訓。

影片引來許多網民討論，有人認為「就咁睇就唔應該響咹，佢係工作人員，其實佢都無其他路行」，但其他人留言指「車主只係砵兩下提醒，又唔係長咹，問題喺邊？」、「一陣你係佢隔離駛過，佢唔知嚇親撞埋條柱度，入晒你數啦」、「人哋砵你都提醒你後面有車啫」。更有人批評「着西裝嗰個低EQ」、「着套西裝講嘢九唔搭八，請你返嚟解決問題，好似小事化大咗喎」、「喝人地躝就真係唔得」。

（facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」）