尷尬！內地女遊港乘電車　誤做2件事崩潰後悔：又給大陸人丟臉了…

【香港旅遊／小紅書】出外旅遊，難免有尷尬經歷。有內地女於小紅書發文表示，她在香港旅遊乘電車時，先被誤會插隊，上車後看到有人站起又即時「搶佔」座位，詎料坐了兩個站後才發現崩潰真相，令她糾結自責，「在香港好像又給大陸人丟臉了，真的好尷尬」。

帖文引來網民熱議，大部份人都安慰樓主，「妳這都不是故意的，沒必要自責」、「妳也會反省自己是不是有做得不夠好的地方，希望妳之後的旅遊開心！」。



通關後來港旅客增加。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「在香港好像又給大陸人丟臉了，啊啊啊真的好尷尬」為題發文，講述在香港乘搭公共交通工具崩潰經歷。她憶述，當日乘電車時，站於車尾看風景，留意到旁邊座位上有1位6至7歲小女孩，暗自讚歎女孩「1個人好勇敢」，後來才發現自己想錯了。

樓主講述乘搭電車尷尬經歷。（小紅書）

樓主表示，電車過了幾個站後，她看到小女孩要起身，於是立刻上前坐下，「坐下時候我還挺慶幸，然後我就悲催了」。事關電車再過了兩站後，她看到小女孩坐在其斜對面並「翻白眼」，才發現尷尬真相，「我當時整個人都蒙了，腦子都不會思考了。一度在想她怎麼沒下車，和為什麼衝我翻白眼之間糾結。然後，我就看到她跟身邊一個站着的大人交談。啊啊啊下車後我才反應過來，她當時應該是正在跟這個大人換座位啊啊啊！但我當時真的背對着他，是視覺盲區啊！」。

隨了被誤會「搶座位」，樓主亦被誤以為「故意插隊」。她指出，本身習慣了公共交通工具月台都很長，方便車輛同時停站，「有時候好幾輛車一起來，就會一起停」，故很少有明確排隊位置，所以她等車時看完站牌就習慣站在旁邊，「然後啊啊啊好尷尬，後來才發現有排隊的地點」，提醒其他遊客「大家請一定看看地標啊」。

樓主感嘆，「好了，不知道會不會又多幾條吐槽大陸人亂插隊，搶座位的消息了」。（小紅書）

事後樓主心情仍未平復，在小紅書訴苦，「好了，不知道會不會又多幾條吐槽大陸人亂插隊、搶座位的消息了。希望那個小女孩能看到，我真的不是故意佔你的座啊」。

帖文引來網民熱議，大部份人都安慰樓主，勸她毋須自責，「妳這都不是故意的，沒必要自責」、「我覺得沒事，第一個不是故意的，第二個的話，看到有空位就去坐也很正常」、「我是香港人，我自己真的覺得最大的問題不在妳身上！妳也會反省自己是不是有做得不夠好的地方，希望妳之後的旅遊開心！」、「妳這都不是故意的，沒必要自責」。