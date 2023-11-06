外籍男穿Gucci上衣搭「霸王的士」　司機報案蝕入肉　網民︰假貨

搭車要付錢是常識吧！1名的士司機在網上大呻，早前接載1名身穿官方售價4,800港元、印上Gucci字樣和標誌T恤的外籍男子，由灣仔前往黃大仙，抵達目的地時見乘客懷疑詐醉，無奈載他前往黃大仙警署。乘客錄取口供後獲准保釋離開警署，未知會否被檢控，令到司機感到氣憤，自歎倒霉「硬食霸王的」。有網民笑言「件T恤都幾值錢，剝佢件衫啦」，但其他人紛紛回應估計上衣「假㗎」；淘寶網站顯示類似款式上衣低至88人民幣（約95港元）已有交易，但目前缺貨。



該名搭「霸王的」外籍男子抵達目的地後懷疑扮醉。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，擔任替工不足10日，就遇到有人搭「霸王的」。早前1名外籍男子身穿身穿Gucci字樣黑色T恤，以及戴上棒球帽，在灣仔港灣道上車，要求前往黃大仙，樓主在抵達後見到對方雙目緊閉挨在車門，不知是真醉或假醉，總之沒有繳付車資，唯有接載對方到黃大仙警署，順便報案。

錄取口供後，樓主打算接載該名男子返回灣仔港灣道，但對方獲准保釋離開警署，該程車資、報案期間未能做生意的損失，以及當日車租合共令樓主損失慘重。他自歎倒霉「硬食霸王的」，但收工發現車內有1頂棒球帽，疑為外籍男的物品，笑言「唔係自己嘢就即時掉咗，心情好返少少」。

該款圓領T恤售價4,800港元。（Gucci官網截圖）

不少網民笑言「件T恤都幾值錢，剝佢件衫啦」、「攞佢件衫走」、「叫佢除剩條底褲」，但其他人紛紛回應估計上衣「假㗎」。

根據Gucci官網，該款圓領T恤以Gucci復古標誌作為設計重點，靈感源自80年代的復古印花，「風格懷舊的標誌點綴這款洗水棉質針織布寬身T恤」，標榜「意大利製造」、「100%棉布」，售價4,800港元。不過翻查淘寶，類似款式的上衣88人民幣已有交易，大約95港元，目前缺貨，但相信「沒有最低，只有更低」。

（綜合）