彩虹邨重建｜輪候公屋近9年　一派獲彩虹邨單位　網民：唔使裝修

消息指，房委會選定彩虹邨進行重建，需時或至少20年，不少市民知道有關消息後，紛紛到彩虹邨籃球場拍照留念。最近有網民就在社交平台分享其配房通知書，稱她在輪候公屋近9年，一派即獲配彩虹邨高層單位，她已接受安排，成功「畢業」，預計租約於11月17日生效。帖文引來大批網民討論，不少人表示羨慕，稱「溫馨提示你唔使點裝修」、「準備拆，不用裝修了」。



最近有網民在社交平台分享，稱她在輪候公屋近9年，一派即獲配彩虹邨高層單位，成功「畢業」，不少網民紛紛表示羨慕。（facebook圖片）

樓主周日（5日）於facebook群組發文，並上傳1張「配房通知信」的照片，稱她輪候了公屋近9年，直至最近終於獲首派，地點為彩虹邨一高層單位。她表示，「彩虹（邨）係好舊，但附近乜都有交通方便」。她在本月3日已前往查看單位狀況，惟當天仍心大心細，未能直接決定，故房屋署讓她於周一（6日）回覆。

樓主續指，她最終決定接受首派並領取鎖匙。據其上傳的照片顯示，該單位的月租為1562元，租戶按金為1個月的租金，租約由11月17日起生效。

▼彩虹邨即將展開重建▼



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帖文一出，大批網民紛紛留言討論，提醒樓主指當局計劃重建彩虹邨，着她毋需大肆裝修，「之後會重建，裝修唔好太揼本，加油」、「好啊，幾年後拆咗會批新嘅公屋畀妳」、「要重建，應該開心」、「其實裝下就得啦，啱啱見話會重建，年尾就公佈內容啦」、「恭喜晒！派得畀妳應該都有3幾年先重建，求其裝修下住住先」。

另有網民指彩虹邨的地理位置優越，「真係唔使諗，幾舊都要攞，但唔好低層， 怕塞渠」、「地點好正」、「樓主明智，彩虹都唔要嘅人真心交智商稅」、「近地鐵站幾好啊」、「恭喜妳呀，舊反而大啲，交通方便」。