韓國床蝨肆虐！專家分析網傳DIY滅蝨法　家居8大藏蝨黑點要檢查

【床蝨／木蝨／滅蝨】繼法國巴黎，英國倫敦、曼徹斯特、利物浦也成為床蝨重災區，日前韓國首爾、仁川及大邱等多個城市都爆出床蝨災情，民眾怕到不敢去戲院，而以上地方都是港人旅遊熱點，萬一旅行後家中出現床蝨應如何處理？觀林蟲害控制滅蟲專家鄭國鏗曾接受《香港01》訪問，評價網上流傳的7種自行滅蝨方法，「糯米治木蝨」大家都知道無效外，鄭國鏗指有部份方法的確有客人試過，而港人聽起來荒謬的「全屋加熱」法，其實是外國常用的滅蝨法，他又分享了8個家居藏蝨熱點，市民可以自行檢查。



1.滅蝨蛋

許多人以為在室內用大量滅蝨蛋就可「焗死」床蝨，但一般巿面上的滅蝨蛋只可消滅跳蝨，未能殺死床蝨。（YouTube影片截圖）

網傳方法：滅蝨蛋正確名稱是「煙霧殺蟲劑」，網民教路多買幾個，閉門窗戶讓殺蟲劑滲入全屋每個角落，自然能殺死床蝨。

專家拆解：鄭國鏗指這方法其實無用，「曾經有客人一口氣買咗7個滅蝨蛋，一次過喺密室使用，結果啲煙勁到攻晒出隔離，啲師奶一返嚟以為火燭，要拍門搵個住戶返嚟」。他指滅蝨蛋只能用來殺死蟑螂或跳蚤一類害蟲，不能殺死床蝨之餘，或會令牠們擴散到其他房間，或者蔓延至鄰居家中，變相把「災情範圍」擴大了。

2. 全屋加熱

全屋加熱在香港較少聽聞，但在外國是常見的滅蝨法。（「Heat Injector System」fb圖片）

網傳方法：床蝨在超過攝氏50度的空間就難以生存，故在大熱天時，可用暖爐或暖氣機加熱全屋殺死床蝨。

專家拆解：不少人看到有關建議都覺得異想天開，但鄭國鏗表示，「全屋加熱」滅蝨法其實在外國很常用，稱為「Bed bugs Heat Treatments」。由於外國人居所較大，當地的滅蟲公司會把大型機器推入屋內，然後為全屋加熱，熱力可以高達華氏150度（約攝氏66度），焗數個小時就能滅蝨。

由於香港住屋環境狹窄，全屋加熱法較難派上用場。另外，加熱滅蝨前要妥善放好電器或不能耐熱的物品，如滅蟲公司稍一不慎，屋內的電器可能會遭殃。網民的提議可能只是用一般家庭暖爐，加熱能力有限，難以滅蝨。

3. 火槍

用火的確能滅蝨，但效率成疑。（陳展希攝）

網傳方法：床蝨害怕高溫，買火槍來燒蝨，「搵到一隻燒一隻」。

專家拆解：遇過客人真的用火槍燒蝨，「燒到啲床褥同床板都黑晒」，但因為床蝨不是聚居生物，每隻都能單獨生存，火攻結果很可能是「燒死幾隻，其他走晒」。雖可即時殺死看到的目標，但卻會嚇到其他床蝨愈躲愈入，最終還是要找滅蝨公司收拾殘局。鄭國鏗指該客人更在家裏噴了殺蟲水，當中可能有易燃成份，「燒咗咁多次都冇火燭，其實好好彩」。

4.燒艾草

燒艾草可能趕得走害蟲，但無法殺死牠們。（陳展希攝）

網傳方法：艾草煙可治床蝨，把艾草放入鐵盆或鐵桶再點火，讓艾草煙充當「滅蝨煙霧」，只要關好門窗密封居所，可以把木蝨「滅族」。

專家拆解：鄭國鏗指艾草本身真的有驅蟲作用，在室內燒「只能驅不能殺」，煙大到連人都能趕走。曾有客人聽信此方，到藥房買了幾根艾草放在碟上，結果燒數小時才發現無用。

5. 蒸氣滅蝨

只有足夠高溫的蒸氣才能滅蝨，但要考慮噴射距離。（陳展希攝）

網傳方法：針對床蝨怕熱弱點，用熨斗或蒸汽機噴出蒸汽，集中處理床和梳化。

專家拆解：這方法理論上正確，但用熨斗或蒸氣槍時，距離目標一定要夠近，因蒸氣一噴出就會變凍。而熨斗噴蒸氣的局限更大，因為氣體噴出來不集中之餘，強度亦很難滲入傢具空隙，難以將床蝨趕出。

專業人士滅蝨時都會用上蒸氣槍，成功滅蝨最重要的還是找到床蝨窩藏地點，鄭國鏗表示「有客人自己買專業設備滅蝨，佢部蒸汽機型號仲新過我哋」，但該客人自行試了1年都無法根治蝨患。鄭國鏗檢查後發現，客人一直只是用蒸氣噴入隙縫，熱力並不足以殺死床蝨，變了徒勞無功。另外，用蒸氣槍亦不見得非常安全，因為蒸氣的熱力可逾攝氏百度，如把手放近，就會被燙傷。

6. DE粉

DE粉被不少網民推崇，事實上亦是最有效的辦法。（陳展希攝）

網傳方法：網上最為流行的滅蝨法，是將「DE粉」鋪滿床和梳化治蝨。DE粉雖價錢不菲，但可以殺死床蝨之餘亦對人體無害。

專家拆解：鄭國鏗坦言，市面上唯一有效的滅蝨產品可能只有DE粉，就算對滅蟲公司也能起輔助作用，有暫緩蝨患的效果。DE粉其實是矽藻土微粒，這種粉末對床蝨而言很粗糙，經過時會被割傷，令牠們慢慢脫水死亡，但這種方式比較被動，難料可否杜絕床蝨。

受蝨患困擾的住戶，可以圍着床邊、床板及梳化位置鋪上約2厘米闊的DE粉，但要細心鋪好不要留空隙，更不需要「狂灑」。他提到有客人「用來灑到一地都係，一掀開床板成塊白曬，叫工人姐姐吸返，吸到部吸塵機都壞埋」。鄭提醒過程中要戴上口罩，因為吸入DE微粒始終對人體有影響。

7. 人體誘餌

網傳方法：以身犯險，在身上塗上滅蝨藥或DE粉然後裸睡，引床蝨過來咬，讓牠們中毒身亡。

專家拆解：床蝨要靠吸血維生，鄭國鏗笑言：「呢招如果肯試，應該Work。」只要晚上靜止約半小時，床蝨就有機會出來吸血，但牠們的繁殖速度很快，又不需要每晚吸血，可能要試幾晚才能等到牠們「上釣」，這種「捨身成仁」的滅蝨法，可能需要極長時間作戰才見成果。

滅蟲專家鄭國鏗指，部份網傳的滅蝨方法其實有效。（資料圖片）

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