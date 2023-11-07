韓國床蝨肆虐！去旅行恐帶回港？　2018年廣州木蝨王可傳新型愛滋

【床蝨／木蝨／滅蝨】早前法國巴黎爆發嚴重蝨患，巴士、地鐵、戲院甚至機場都出事，隨後英國倫敦、曼徹斯特、利物浦也成為床蝨重災區，地鐵乘客拍到有床蝨爬上腳。而日前韓國首爾、仁川及大邱等多個城市都爆出床蝨災情，民眾怕到不敢去戲院，以上地方都是港人旅遊熱點，如何防止帶床蝨（又稱木蝨）回家？

觀林蟲害控制滅蟲專家鄭國鏗過去曾接受《香港01》訪問，解釋床蝨習性及如何避免在外遊時「惹」回家。床蝨於在二十世紀下半葉曾消失，但因為著名農藥DDT的禁用，1995年床蝨再度肆虐。2018年時，廣州「木蝨王」可傳播「新型愛滋」，當時也有民眾擔心傳入香港，幸好未有「攻港」。



滴滴涕（DDT）是著名殺蟲劑，可以快速殺死蚊、蝨和農業害蟲，但後來發現對生態環構成嚴重影響，不少國家已經禁用，但時至今天仍有很多第三世界國家使用，以控制瘧疾等傳染病。（資料圖片）

鄭國鏗指近年香港床蝨和蟑螂問題有惡化趨勢，床蝨在二十世紀下半葉曾消失，主要因為滴滴涕（DDT）被廣泛應用。DDT是著名農藥，對人類毒性較低，在20世紀50至80年代非常普及，解決不少蟲禍，對減輕瘧疾等傳染病有重大功用。不過，科學家其後發現DDT很難分解，更會影響魚類和鳥類繁殖，影響生態平衡，許多國家相繼禁用。至1995年，木蝨問題又再次肆虐，影響全球多地。

鄭國鏗表示，雌蝨交配一次就可終生產卵，每天可產5至6粒，一生可生200粒卵。幼蟲未吸血前呈透明，每吸一次血就能脫殼進入另一階段，壽命約1年半至2年，成蟲需時4個月，長約4至5毫米。雌性腹部偏圓，雄性偏尖，吸飽血消化前，腹部會呈黑色，消化後呈啡紅色。

床蝨四大傳入途徑：

鄭國鏗笑言床蝨生命力異常強橫，曾有人將未死透木蝨掉落馬桶，隔天竟見牠在「游水」。如發現床蝨，可直用用紙巾大力「撳」以確保死透，床蝨不像蟑螂一樣身上有大量線蟲及細菌，徒手按死亦不會痕癢紅腫，但基於衛生問題，最好還是用紙巾按，將屍體包好掉落馬桶沖走。

2018年廣州「木蝨王」事件：

2018年時，廣州爆出俗稱「木蝨王」的錐蝽災情，牠們是會傳播被稱為「新型愛滋」錐蟲病的害蟲。廣州市疾病預防控制中心曾發出「捉蟲」呼籲，每隻錐蝽可獲8元人民幣獎金，當年也有不少人擔心木蝨王侵港。

「木蝨王」正確名稱是錐蝽，和香港常見的床蝨不是同一種蟲，體型大得多。（視覺中國）

鄭國鏗指床蝨屬「臭蟲科」，而木蝨王是錐蝽，屬於蝽的一種，有些蝽蟲會吸血，喜歡咬頭頸面，有些則是食植物維生，體型比木蝨大幾倍。木蝨王成蟲體長約2.5厘米，身體呈梨形、腹背扁平及外緣有橙紅色斑紋，背上有翅。而香港出沒的木蝨成蟲長約4至5毫米，沒有翅，身體平扁呈竭色，外表與木蝨王有很大分別。雖然港廣兩地人流來頻繁，但木蝨王體型大難找藏匿點，難以傳入香港。

廣州曾出現「木蝨王」，廣州市疾病預防控制中心曾發出「捉蟲」呼籲，捉一隻有8元人民幣獎金。（網上圖片）

床蝨有時會在外遊住宅時匿藏在行李中而被帶來港，鄭國鏗教路，市民到達住宿點時，可用大膠袋或套笠包好行李才放落地，如房間內有大枱，可將行李篋放上去。許多人習慣一到酒店打開行李就離開，容易讓害蟲有機可乘，應記得關上，而且離開時要用電筒檢查行李篋的碌、拉鏈及內籠，回家後用熱水洗衣，將風險減到最低。

錐蝽屬於獵蝽科，帶有克氏錐蟲，可以傳播美洲錐蟲病，流行於美國南部、中南美洲巴西、阿根廷等地，但隨人口流動，已擴散到歐洲、澳洲及日本等。錐蟲病隱匿性強，隱匿期長達20年至30年，如未能及時治療，將對健康造成不可逆的傷害，危及生命。錐蟲病確診率低，無疫苗預防及病情晚期的特效藥。

錐蟲病正式名稱是「查加斯病」（Chagas disease），被美國醫學雜誌《被忽視的熱帶病》（Neglected Tropical Diseases）稱之為「新型愛滋病」，因兩病患者有很多相似之處。第一，感染者多數是窮人、第二，兩種病都屬於慢性疾病，要長期治療甚至無法根治。

不過，查加斯病是一種寄生蟲病，透過吸血的蟲傳播，而愛滋病主要透過性接觸惹上，但兩者都能經血液傳染。在拉丁美洲，查加斯病主要通過錐蝽受感染的排泄物傳播，亦可經輸送受感染者血液、受感染孕婦傳播給胎兒，以及受感染者進行器官移植等方式傳播。

（綜合）