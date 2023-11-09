的士乘客稱趕時間要求逆線轉彎　司機拒危駕霸氣回罵　結局超意外

乘搭的士時，部份乘客會要求根據指定路線行駛，但無論如何駕駛安全仍要放於首位！有的士司機近日發文，指在葵芳接載1名乘客前往大圍，對方稱趕時間，要求使用尖山隧道。可是當駛至青山公路時，乘客突然投訴指司機未有於其中1個路口逆線「偷雞」轉彎縮短車程，甚至指責他「兜路」，司機忍無可忍反駁回罵，最終乘客反向他道歉，更多付車費，事件引來一眾同業討論。



有的士司機接載1名乘客前往大圍，對方要求使用尖山隧道，但車程途中突然投訴，指司機未有於其中1個路口逆線「偷雞」轉彎縮短車程。（資料圖片）

「一上車好聲好氣，原來就係想搵我笨。」該的士司機早前發文大呻「接咗個西客」，指本月2日清晨5時許在葵芳麗瑤邨接載1名乘客前往大圍嘉徑苑，「一上車就話趕時間，但係竟然話行尖山」。他反建議可選用獅子山隧道或沿金山方向前往，可是乘客堅持，「佢死都唔信我，咁算我照跟佢」。

當的士駛至青山公路往龍翔道燈位時，司機再次提醒可以改道，但「佢叫我照行尖山」。沒料一過燈位，乘客竟突然投訴，「估唔X到嘅係，佢原來係想我過咗支燈，喺前面逆線偷雞轉右上尖山」，司機即時拒絕並解釋做法違反交通規例，「我梗係唔會聽佢講啦，無理由袋佢$100，要我冒險俾人告危駕」。

不過乘客仍感不滿，不斷大罵司機，「佢就開始X我，話個個司機都會為佢偷雞，之後話我係佢呢兩年搭最西嘅司機，仲鬧我兜佢路」。司機忍無可忍，直接反駁並回罵，「我揸咗差唔多一年的，都未試過同客人鬧交」，最終乘客接納他的說法，不但向他道歉，更多付車資才下車，令他感嘆：「所以話，唔好成日話啲司機點西法，我相信如果乘客好地地，正常嘅司機都唔會點搞X你。」

司機忍無可忍，直接反駁並回罵乘客，最終乘客接納他的說法，不但向他道歉，更多付車資才下車。（示意圖，非涉事的士）

帖文引來一眾的士同業討論，有人認同駕駛應安全第一，勸司機毋須介意乘客的無理要求，「今次支持師傅，唔應該為佢而犯法」、「勿忘本心就ok！唔好畀啲負能量影響駕駛」、「最憎明明自己預時間唔夠又要迫人快啲同偷雞的客」。

亦有人指司機一時「偷雞」後果或非常嚴重，「收你一程車錢，俾人告兼扣分，唔值得」、「我哋出嚟揸車搵食車牌分數大過天！為嗰一千幾百博危駕停牌扣分值唔值呢？出事扣分停牌冇人可憐你㗎」。