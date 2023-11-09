傻眼！2男女捲摺床褥強塞乾衣機無法關門　網民嘲：該洗洗腦袋

乾衣機顧名思義是用作烘乾衣物，但竟然有人用來烘乾床褥？日前馬來西亞有民眾分享短片，拍攝到有婦人竟然將床褥攜至乾衣機店，並以捲摺方式摺疊床褥，試圖將它放進乾衣機。她中途大感吃力之際，還有「熱心」男子上前幫忙，讓拍攝者大為吃驚，揶揄「我不能想像有人居然會這樣做」。相關片段引來網民嘩然，紛紛嘲笑當事人「看來該洗的是你的腦袋！」、「不如把床褥切半，就可塞入乾衣機了」。



大馬有婦人攜帶兩張床褥到自助洗衣店，企圖將床褥捲摺後再放進乾衣機。（Twitter影片截圖）

馬媒報道，有民眾在Twitter（現稱X）發布1段長約25秒短片，顯示有婦人居然將家裏床褥搬至自助洗衣店，試圖將它放進乾衣機乾洗。影片最初可見，婦人其實已將其中一張床褥成功捲摺，並放至下層某部乾衣機，可惜另一張床褥過大，加上需要放到上層，令婦人大感吃力，故有在旁的「熱心」男子上前幫忙。

片段可見兩人用力以捲摺方式摺疊厚實床褥，經兩人合力，終於成功將床褥變為捲狀，並強行放置於上層乾衣機內。可惜由於兩張床褥過大，乾衣機根本沒有足夠空間容納，即使床褥成功塞進乾衣機，其外門還是無法關上，可以說是徒勞無功。片段至此結束，暫未知後續結果如何。

片段曝光後在網上引來熱烈討論，不少人都批評該婦人做法愚蠢，「這就是為何教育和邏輯學如此重要，他們已經完美示範何謂愚笨」、「床褥塞入（乾衣機）還可以操作嗎？」。亦有留言嘲笑該婦人行為白目，「不如把床褥切半，就可塞入乾衣機了」、「你想乾洗床墊，看來該洗的是你的腦袋！」。

（綜合）