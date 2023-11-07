圍方停車場鐵騎士遭2保安罵「躝啦」　保安公司致歉　2人已被解僱

日前有「車cam」直擊1名鐵騎士駛入港鐵旗下的大圍商場「圍方」停車場時，響號示意提醒前方1名保安員小心車輛，對方不甘被砵，結果發生爭執，另1名戴眼鏡的保安員調停變斥責，喝罵「同我躝啦，喺度做咩？搞事？」。鐵騎士多次質問對方「躝乜嘢？」，保安員嘗試解釋「躝即係爬…唔識躝咪爬」，囂張態度引來各界譁然。



負責圍方保安事宜的城市護衛有限公司回覆《香港01》查詢時表示，事件涉及的商場保安員是受公司直接聘用，公司對事件十分關注，得知事件當日已經即時停止2名相關保安員在「圍方」的所有職務，昨日（6日）終止與該2名保安員的僱傭合約，對於今次事件及對「圍方」引起的迴響，公司深感抱歉，並對當日事件中的電單車駕駛者致歉。



電單車即將駛入「圍方」的停車場時，見到有1名工作人員正在行車路慢行。（facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」影片截圖）

涉事2條「車cam」影片被上載至facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」，其中1條影片約28秒，可見顯示拍攝日期是本月4日早上10時許，1名鐵騎士沿車公廟路打算進入大圍商場「圍方」的停車場，1名身穿反光衣和戴上白色頭盔的工作人員在行車路上慢行，於是連砵2下示意，以免發生意外，工作人員於是停下擰轉頭，電單車在其身旁駛過。

工作人員疑不甘被砵，大聲問「砵我呀？」，質問響號目的。鐵騎士解釋「你行馬路中心，我唔砵你呀？」，工作人員表示自己「喺度做嘢」，繼而怒問「你砵邊個？」更要求鐵騎士「泊出面」，然後再問「你砵我做咩先？你係咪撞我？」。

數名保安員到場了解事件。（facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」影片截圖）

另1條「車cam」中，數名身穿西裝的保安員到場了解事件，鐵騎士指出「你行人行返上行人路，啱唔啱先？」。其中1名戴眼鏡的保安員詢問來意，鐵騎士稱「入嚟攞嘢」，指出該名工作人員在門閘門前方位置慢行，由於車路被擋，所以他響號示意，擔心「撞到佢無謂」，強調「砵人係提醒個人」，沒料到會發生爭執。

該名戴眼鏡的保安員了解事件後，詢問「同事對你做啲咩」、「你𠵱家想點？」，鐵騎士沒有回答，反問「我有冇做錯先？」更爆粗批評「咬X住我唔肯放」。

其中1名戴眼鏡的保安員最初尚算有禮貌了解事件。（facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」影片截圖）

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「四眼」保安員聽到粗口後情緒開始高漲，大聲問「我問你𠵱家想點？你係咪想報警？我問你一樣嘢︰你係咪報警？報啦！」。鐵騎士反駁「報咩警？我去攞嘢」，保安員怒斥「唔係（報警）同我躝啦，喺度做咩？搞事？」。

鐵騎士多次反問「躝乜嘢？」，該名保安員情緒仍然激動，見到眾人在閘門前方位置，可能會阻擋其他車輛，指出「你𠵱家阻住」，但鐵騎士仍問「躝乜嘢？」，保安員嘗試解釋「躝即係爬，咁行囉，唔識躝咪爬，你搞事，我就搞事」。鐵騎士憤而走到停車門閘門前面再次爆粗，遠處聽到有人「喂」了一聲，影片就結束。

港鐵商場圍方今年7月開幕後一直人氣高企。（資料圖片）

港鐵翌日（5日）已回應已經完成調查，暫停2名相關職員於該商場的所有職務，城市護衛有限公司今日（7日）回覆《香港01》查詢時表示，城市護衛有限公司是港鐵公司旗下商場「圍方」的保安及顧客服務承辦商，負責商場顧客服務中心、日常保安和巡邏，以及聘用和培訓相關員工。

涉事的保安員是受城市護衛有限公司直接聘用，該公司續指對事件十分關注，一直積極協助港鐵公司調查，公司得知事件當日，已經即時停止2名相關保安員在「圍方」的所有職務，昨日（6日）終止與該兩名保安員的僱傭合約。

對於今次事件及對「圍方」引起的迴響，城市護衛有限公司稱深感抱歉，並對當日事件中的電單車駕駛者致歉，公司強調一向對於前線員工的工作及服務水平有嚴格要求，將確保前線員工遵守工作守則，並繼續加強相關培訓，以提高他們專業水平和服務質量。

（綜合）