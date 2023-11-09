港媽呻中三女兒5大奇怪行為「百思不得其解」　呢項最衝擊：影相…

生兒育女難處多！有港媽日前發文，大呻中三女兒的5大奇怪行為，「令我百思不得其解」，例如女兒除洗澡睡覺外要長期戴耳機、拍照一定要戴口罩、吃飽才回家等，她理性解釋指出女兒觀念有問題，「口罩係有病有需要先要戴，唔係因為影相先戴」，卻不得要領。

帖文引起家長共鳴，爆笑指「睇完都笑咗，你並不孤獨」，認為這些是升中後處於青春期的正常現象，提醒別「一言堂去說教」。有家長指看IG上的中學生照片，很多人都會遮面拍照，相信是潮流。



港媽發現讀中學的女兒有5個奇怪行為，令她百思不得其解。（《我們，愛過嗎？》劇照）

港媽在親子王國討論區發文，分享就讀中三女兒的行為，「我家個中學生行為真係令我百思不得其解」，她列出5項行為：

1.長期戴耳機，不知是聽歌還是單純戴上，「總之除咗沖涼瞓覺之外其餘時間都係戴住」

2.影相要戴口罩，平時和家人外出女兒不會戴，「仲話佢啲同學個個都戴佢唔戴咪好怪囉，其實我係睇佢電話個相簿見張張相都戴口罩」，好奇一問，女兒竟認為影相戴口罩是理所當然的事

3.問女兒你任何事情，「一句彈埋嚟『理得我啫』」

4.放學食到很飽才回家，晚餐只吃一點點

5.經常性講大話，「重點係啲大話又成日俾我哋識破」



樓主認為女兒的奇怪行為太多，難以盡錄，拍照戴口罩更是觀念有問題，「影相係完全見唔到個樣咁仲影嚟做咩呢」，強調口罩是生病才戴，「唔係因為影相先要戴」，又抱怨女兒不愛和家人合照，但卻經常和同學「影埋啲見唔到樣嘅相」。

樓主續說，女兒在家什麼都不做，她放工回去見到屋企很亂，「食完嘢啲垃圾就咁放喺枱、對襪除完掉咗去廚房地下、飯壺又就咁放喺櫃面唔拎去洗」，反被女兒怪責未及早致電通知，才未能提前清理。

港媽稱問女兒任何事，她都會答「理得我啫」。（《我們，愛過嗎？》劇照）

雖有網民認為女兒戴耳機是「唔想聽你把聲」，但許多家長認為她的女兒很正常，「明顯係青春反叛期」、「青春期同更年期都係好難理解，正常」、「我個女都係咁」、「你並不孤單，我仔也差不多」。

網民安慰道，中學生愛戴耳機可能是習慣，方便聽歌睇片，放學吃東西也不難理解，因為許多學生放學後聚會吃東西聊天，「呢個年紀鍾意同朋輩一齊好正常」，或者是零用錢太多。

網民指只有講大話一點要注意，可以和女兒溝通了解。（《我們，愛過嗎？》劇照）

而戴口罩拍照方面，有家長笑指很多學生的IG都只放遮臉照，相信是潮流，覺得比較好看，或者「戴口罩是因為不想上鏡」，認為這些行為當中只有講大話這項要了解1下，無關痛癢就別上心，建議可叫女兒吃飯時除下耳機聊天，「家長唔好一味高高在上／一言堂去說教」，又大讚她女兒有「清場」打掃的念頭已很好。

樓主回覆指，聽不少人說「愈理愈衰」、子女遲點就會變，她正等這日來臨。有網民笑言，其實家長們當年也發生過這些轉變，「當年自己成長時都面對過，只是位置不同了」。

（親子王國）