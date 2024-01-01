夫目前犯！夫4年前出軌　復合後見陌生男上門　驚揭妻1招派帽報復

一旦發現伴侶出軌，關係就很難修復。外國1名人夫在網上表示，自己約4年前被妻子發現有外遇，一度分開數個月，最終求得妻子回心轉意重新開始，正當以為婚姻生活再度恢復美滿之際，有1名陌生男子突然上門，隨後妻子和對方閒聊數句。人夫察覺事情有異，事後詢問妻子是否和該名男子出軌，妻子承認自從和他復合後就發展這段婚外情，人夫激動到大叫起來，妻子反而冷靜表示，如果丈夫繼續叫囂，她就申請離婚。不少網民慨嘆「覆水難收」、「姦夫更加重要，及早離婚吧」。



樓主4年前被妻子發現出軌，婚姻一度破裂。（示意圖/Getty Images）

38歲樓主在「Reddit討論區」表示，和41歲妻子肯有2名孩子，一直相安無事，但約4年前被妻子發現出軌，生活徹底改變。妻子憤怒得搬了出去，樓主此時發現自己仍然深愛妻子，「愛她勝過一切，失去她感到痛苦」，分開數個月後，樓主懇求妻子回家，慢慢接受婚姻治療，努力重建生活，約1年後她搬回同住，生活似回復正常。

正當樓主以為重拾家庭生活時，他決定和小朋友飛回老家探望父母，妻子則獨自在家。臨行前1天，樓主見到1名陌生男子駕車上門，當他開門時，對方表現困惑，聲稱「弄錯日期」，為此感到歉意。妻子見狀出門及登上男子的私家車，2人談了大約5分鐘，陌生男其後駕車離開。

今次輪到妻子有外遇，令到樓主大感崩潰。（示意圖/Getty Images）

樓主便詢問對方身分，妻子則稱跟她「只是朋友」，對方本身應該翌日，即是樓主帶同孩子離家後，會駕車上門載她，但男子弄錯日期。樓主對事件大感震驚，認為事情沒有那麼簡單，便直接問他們是否發生關係。

妻子難以置信地望着樓主，然後毫不在意地回答「是」；樓主再問何時開始，妻子表示「自從我們復合之後」，甚至反問為何樓主可以出軌，但她不能有外遇？樓主解釋自從出軌後，從來沒有多看過異性，妻子表現驚訝，然後投以嘲笑，笑言她假設如果樓主出軌，她都可以有外遇。

妻子堅持和姦夫約會。（示意圖/Getty Images）

樓主於是取消行程，並留在家中陪伴妻子，試圖再度挽回這段婚姻；但妻子婉拒，反指她都有行程，明顯就是姦夫約會。樓主開始激動起來，向妻子吼叫；妻子反而很冷靜，表示也許他們不應復合，甚至指如果樓主再叫，她要申請離婚。

帖文引來多名網民慨嘆「覆水難收」、「姦夫更加重要，及早離婚吧」、「婚姻破裂後很難修復」、「報應」。

（Reddit討論區）