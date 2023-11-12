女兒受前夫生前寵愛　惡到欺負同學　母欲管教遭拒　網民籲要耐性

夫妻離婚後子女跟隨其中一方生活，難以與另一方關係相對疏離。台灣1名女子在網上表示，早年和前夫離婚，女兒跟隨經濟狀況較佳的前夫，自小受到爸爸寵愛。她一面象徵式支付撫養費，另一方面要承擔老父入住安老院費用，經濟壓力龐大。直到前夫最近意外過世，她和女兒半年不見，才發現女兒過去2年多在學校欺負同學，即使想帶女兒回家重新教導，卻被對方嫌棄貧窮，令她擔心女兒將來難以管教。

不少網民留言支持人母，籲她先花時間與女兒建立感情，「把她的品行矯正好需要不少時間，也不能太強硬，只能慢慢來，加油」、「女兒行為的偏差只是因為缺乏愛，她現在雖然嫌你窮，但你只要持續的給她愛，時常關心她，長久下來她就能感受到你的善意，有一天她會接受你的」。



女兒自幼受到前夫寵愛，所以被縱到嬌蠻。（《莫測高深一女生》電視劇照）

樓主在「匿名公社」表示，和富貴前夫離婚後，女兒跟隨對方生活，她則選擇自力更生。她每個月向前夫家象徵式支付6,000新台幣（約1,500港元）撫養費，同時須負責老父入住老人院的費用，因此經濟壓力沉重。

樓主雖有探視權，但女兒由小至大得到前夫寵愛及縱容，令女兒自升上初中後，變得不太願意與她見面，甚至連電話都不太願講。

本年7月，前夫意外過世，老師有急事尋找家長，所以聯絡樓主。當她趕抵學校後，才得知女兒過去2年多在學校欺負同學，唯有不斷道歉。雖然老師知道樓主情況，一直為她解釋，但受害學生的家長持續謾罵，而女兒則不願理會她，「女兒全程沒正眼看我，半年不見，她連媽都不願意叫」。

樓主希望將女兒帶回家中管教，但遭女兒拒絕。（《莫測高深一女生》電視劇照）

後來樓主希望將女兒帶回家照顧和糾正行為，前夫家沒有意見，尤其是前夫的現任太太「巴不得女兒趕快滾」，但女兒嫌棄樓主貧窮，不願意跟她回家，令她慨嘆「女兒嫌我窮我無話可說，但我怕再這樣下去，她的未來就毀了」。

多名網民留言支持樓主，又勸她先花時間與女兒建立關係才加以管教，「把她的品行矯正好需要不少時間，也不能太強硬，只能慢慢來，加油」、「女兒行為的偏差只是因為缺乏愛，她現在雖然嫌你窮，但你只要持續的給她愛，時常關心她，長久下來她就能感受到你的善意，有一天她會接受你的」、「請不要從別人的嘴認識妳的孩子。先了解問題情況，在想處理的方式」。

（匿名公社）