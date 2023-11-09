圍方2保安罵鐵騎士「躝啦」　2人遭解僱　葵芳新都會廣場否認聘用

港鐵旗下的大圍商場「圍方」停車場日前發生保安員跟鐵騎士爭執事件，當鐵騎士駛入商場停車場途中，響號提醒在行車路中的1名保安員小心車輛，但對方不甘被砵，結果發生爭執。另1名戴眼鏡的保安員到場調停，其後變成斥責鐵騎士，喝罵「同我躝啦，喺度做咩？搞事？」，即使面對鐵騎士多次質問「躝乜嘢？」，保安員嘗試解釋「躝即係爬…唔識躝咪爬」。事發的「車cam」片段在網上廣傳，保安員囂張態度引來各界譁然，城市護衛有限公司事後表示終止與該2名保安員的僱傭合約，並為事件造成影響向鐵騎士致歉。



外界關心該2名保安員的去向，又指根據保安業缺人手的情況，認為他們很快會找到新工作，而網上更盛傳他們已獲聘葵芳新都會廣場聘用。新都會廣場昨日（8日）在官方facebook的帖文留言，澄清有關網上謠傳實屬流言，商場及負責聘請保安員的外判公司並沒有聘請相關人士，同時會盡力提供讓顧客安心的購物環境。



葵芳新都會廣場在官方facebook澄清沒有聘用相關人士。（Google地圖截圖）

葵芳新都會廣場在官方facebook澄清沒有聘用相關人士。（新都會廣場facebook專頁截圖）

城市護衛有限公司回應指，已終止與該2名保安員的僱傭合約，外界隨即關注2人會否轉到其他地方工作。網上昨日（8日）傳出他們獲得其他保安公司聘用，安排到位於葵芳的新都會廣場工作，繼續擔任保安員。網民將信將疑，笑言「係咪之後要躝入新都會廣場？」、「唔識躝咪要爬入新都會囉」。

新都會廣場昨日（8日）起在數個官方facebook的帖文下留言，澄清「有關網上謠傳實屬流言，商場及負責聘請保安員的外判公司並沒有聘請相關人士，同時會盡力提供讓顧客安心的購物環境」，但沒有發出個別帖文澄清傳言。而商場的最新澄清留言獲得大約300人讚好或畀哈哈，多名網民留言指「唔好淨係喺留言度答啦，出個帖文以正視聽會好啲，唔係個個得閒睇啲留言…雖然識睇一定睇留言」、「出個帖文：唔使躝，唔使爬，嚟新都會買電器」，甚至笑言「圖片你知邊張啦」。

電單車即將駛入「圍方」的停車場時，見到有1名工作人員正在行車路慢行。（facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」影片截圖）

事件源於2條「車cam」影片，被上載至facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」，其中1條影片約28秒，可見顯示拍攝日期是本月4日早上10時許，1名鐵騎士沿車公廟路打算進入大圍商場「圍方」的停車場，1名身穿反光衣和戴上白色頭盔的工作人員在行車路上慢行，於是連砵2下示意，以免發生意外，工作人員於是停下擰轉頭，電單車在其身旁駛過。

工作人員疑不甘被砵，大聲問「砵我呀？」，質問響號目的。鐵騎士解釋「你行馬路中心，我唔砵你呀？」，工作人員表示自己「喺度做嘢」，繼而怒問「你砵邊個？」更要求鐵騎士「泊出面」，然後再問「你砵我做咩先？你係咪撞我？」。

數名保安員到場了解事件。（facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」影片截圖）

另1條「車cam」中，數名身穿西裝的保安員到場了解事件，鐵騎士指出「你行人行返上行人路，啱唔啱先？」。其中1名戴眼鏡的保安員詢問來意，鐵騎士稱「入嚟攞嘢」，指出該名工作人員在門閘門前方位置慢行，由於車路被擋，所以他響號示意，擔心「撞到佢無謂」，強調「砵人係提醒個人」，沒料到會發生爭執。

該名戴眼鏡的保安員了解事件後，詢問「同事對你做啲咩」、「你𠵱家想點？」，鐵騎士沒有回答，反問「我有冇做錯先？」更爆粗批評「咬X住我唔肯放」。

其中1名戴眼鏡的保安員最初尚算有禮貌了解事件。（facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」影片截圖）

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「四眼」保安員聽到粗口後情緒開始高漲，大聲問「我問你𠵱家想點？你係咪想報警？我問你一樣嘢︰你係咪報警？報啦！」。鐵騎士反駁「報咩警？我去攞嘢」，保安員怒斥「唔係（報警）同我躝啦，喺度做咩？搞事？」。

鐵騎士多次反問「躝乜嘢？」，該名保安員情緒仍然激動，見到眾人在閘門前方位置，可能會阻擋其他車輛，指出「你𠵱家阻住」，但鐵騎士仍問「躝乜嘢？」，保安員嘗試解釋「躝即係爬，咁行囉，唔識躝咪爬，你搞事，我就搞事」。鐵騎士憤而走到停車門閘門前面再次爆粗，遠處聽到有人「喂」了一聲，影片就結束。

港鐵商場圍方今年7月開幕後一直人氣高企。（資料圖片）

港鐵本月5日已回應已經完成調查，暫停2名相關職員於該商場的所有職務，城市護衛有限公司本月7日則表示，城市護衛有限公司是港鐵公司旗下商場「圍方」的保安及顧客服務承辦商，負責商場顧客服務中心、日常保安和巡邏，以及聘用和培訓相關員工。

涉事的保安員是受城市護衛有限公司直接聘用，該公司續指對事件十分關注，一直積極協助港鐵公司調查，公司得知事件當日，已經即時停止2名相關保安員在「圍方」的所有職務，昨日（6日）終止與該兩名保安員的僱傭合約。

對於今次事件及對「圍方」引起的迴響，城市護衛有限公司稱深感抱歉，並對當日事件中的電單車駕駛者致歉，公司強調一向對於前線員工的工作及服務水平有嚴格要求，將確保前線員工遵守工作守則，並繼續加強相關培訓，以提高他們專業水平和服務質量。

（綜合）