一條街分2站落車再改地點！港男公審的士司機無禮貌　遭網民質疑

搭的士改落車位置引發罵戰！有港男日前上傳影片公審的士司機，長文批評「依個的士司機，我見過最無禮貌」，他和友人在葵芳坐的士要求在同一條街分2個站下車疑引起不滿，司機稱不認識其中一棟大廈，路上又批評落車地點「改嚟改去」，他嬲爆指司機態度惡劣，強調改下車地點只因為司機不熟路，而且不用兜路「邊X度有影響到你」。兩人其後互相拍片爆粗對話，港男決定報警。不過網民對事件反應兩極，有網民批評司機應控制自己情緒，但部份人認為港男的要求麻煩又表達不清晰，片段亦無頭無尾，「講啲內容隱隱晦晦」。



的士司機舉手指反拍樓主，叫對方不要遮樣。（fb群組「的士乘客及司機行為分享區」影片截圖）

司機聽完不耐煩地「摺」一聲問是什麼大廈，樓主改稱在麥當勞附近，他覺得司機可先到達街口再算。待朋友下車後，他怕司機不熟路，便改地點叫他到商場落車，未料司機大發脾氣，「好大聲講：阿生諗清楚去邊度未啊」。

樓主要求司機改善態度，司機不滿稱：「改嚟改去改嚟改去。」樓主指落車地點在同一條路，發火道：「唔使兜路，你都係直行轉左，邊X度有影響到你」。司機認為自己態度無問題，開車時擰轉頭和他理論，樓主指上車時司機聽到落車地點已不耐煩，對方答：「哦，摺都唔得嘅。」

樓主批評該的士司機態度是他遇過最差的。（示意圖／資料圖片）

樓主揶揄司機「唔鍾意可以唔揸的士」，問是否需要報警，到站後付錢時又再爭吵，「話咩一程車轉3個地方」，他再質問司機是否要報警，對方說「報咪報，驚你啊」。樓主拍下司機樣子和工作證來投訴，未料對方反拍，降低車窗開罵，還取笑他的身形，他爆粗反擊「我Ｘ佢老Ｘ」、「係咪要我報警晒你時間」、「你又唔Ｘ講邊個Ｘ鬼先」、「又唔Ｘ下自己個態度」，再批評司機一路百般抱怨。

影片所見，樓主下車後從車窗拍攝司機，對方亦拿手機反拍，樓主稱「唔緊要你咪影囉，大家鬥影」。司機笑笑口稱：「我宜家影你，你放心，嗱，唔好遮住個樣呀，怕羞呀。」樓主答：「我做咩要遮住個樣，你XX我先嘅。」司機聞言變臉，發火大喝「你冇X我呀」，影片就此作結。

樓主續指，警方到場紀錄後問他會否去交通處投訴後就離開，他批評司機大可直接講「唔識路、唔知位置」，不應發泄到乘客身上，預計司機也會上傳影片公審，「po晒成段唔好剪接」。

有網民認同樓主，批評的士司機態度差，「最後跳制嗰下好onＸ」、「控制不到自己情緒」、「上車唔改得地點㗎咩？」。樓主回覆指，平日坐的士回家都會這樣分站落，因為住處類似葵涌邨多斜路，「你車行前20至50秒斜路，人嚟講差好遠，接咗又要發曬脾氣」。

但不少網民質疑事件無頭無尾，「睇完一大段嘢，樓主質素都幾低下」，覺得樓主本身表達不清也有責任，「講一大堆嘢就知你係煩友，講啲內容隱隱晦晦」、「既然同一條街咁近，咁咪一齊落車，自己行過去，改嚟改去其實真係好煩，下次真係諗清楚去邊先好上車？」，甚至批評「鷄腳（的士司機術語，意思為短途客）係特別多麻煩人」。有網民錯重點，指司機樣貌酷似藝人黃光亮。

（綜合）