港珠澳橋接短途單　的士司機講呢句　乘客即開門落車無付款惹議

的士司機與乘客又見爭議？日前有的士司機在社交平台發帖，指在港珠澳大橋口岸的士站排了1.5小時隊卻接了支短途單，乘客上車表示要去「海天碼頭，好近」。不過在的士開出約40秒後，司機因不熟路故希望乘客「帶一帶路」，結果乘客竟然徑直打開車門，沒有支付車資就離去。



有的士司機在港珠澳大橋口岸的士站接了位短途乘客，因快將收工，拒絕從職員手中取過「短途飛」，惜遇上乘客突然中途下車離開。（「的士司機資訊網 Taxi」FB影片截圖）

有的士司機日前在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，稱於10月30日清晨在港珠澳大橋口岸的士站等了1.5小時後終於上頭位，卻接到了1位短途乘客往鄰近的海天客運碼頭。不過司機因快將下班，不打算重新返回口岸輪候接載乘客，故並未從職員手中取過「短途飛」，「都唔緊要，反正收工做多幾十蚊都吉返出去收工」。

從影片可見，當時為早上六時左右，司機精神奕奕向乘客問好「早晨老闆」，乘客表示目的地是「海天碼頭，好近之嘛」，雖然是短途，但司機未有從職員手中取過「短途飛」，乘客亦問司機是否真的不需取「短途飛」，司機就回應「唔使啦，就收工」。司機開車駛出後，再三確認目的地，並向乘客表示「你帶一帶路，我唔係好識路」，結果乘客回應「你唔識就返去啦，費X事兜嚟兜去」，隨即打開車門下車，揚長而去，並未支付車資。

當時司機已開出約40秒，早已駛離站頭，加上未曾取走「短途飛」，換言之是浪費了在口岸排隊時間，又未有得到任何車資。他氣憤發文，稱「條友即刻跳車走，27蚊都冇畀，走我數」。

影片引起網民關注，有人懷疑片中乘客與司機「有仇」，並建議他報警，「仇家嚟」、「仇家趕走你唔畀你排啫」、「查咗Google Maps先開車，感覺似仇家」、「報警，有片有真相」。也有同行表示理解司機不取「短途飛」重新等候，「短途返嚟要排浮台尾，無水嗰陣要等成五六部都唔係易」、「早上6點幾呢個時間好尷尬，回頭返嚟6:50嗰水都未必走到」。

不過，有網民就認為乘客沒有問題，反而司機應該一早表示不懂路，「揸車唔識睇導航，唔識路揸咩的士，落車走人係啱嘅」、「係咪人上車講去邊，唔識路就即刻講？唔係開咗車先講」、「唔識路你自己就睇地圖啦！開的士要人帶路？」。亦有網民撐司機，「叫個客帶路無問題喎，揸的士唔會全部路都識！」、「唔係老馮識晒啊嘛？」、「帶路無問題！家陣係條友走數喎」。

（的士司機資訊網 Taxi）