床蝨肆虐｜巴士6大藏蝨黑點！滅蟲公司：呢樣物品增惹蝨入屋風險

【床蝨／木蝨／滅蝨／Bed Bugs】繼法國及英國，港人熱門旅遊國家韓國近日亦爆發床蝨危機，有民眾稱乘坐公共交通工具時發現有床蝨爬到衣服上，不少人擔心情況或蔓延至香港。有滅蟲公司於社交平台發文，指一旦巴士內新增床蝨勢力後果可大可少，故列出巴士上的6大藏蝨黑點，相關位置平日未必會頻密清潔，一旦有床蝨匿藏，「搭程巴士就可能中招」。



滅蟲公司「德國巴斯害蟲防治」列出巴士上的6大藏蝨黑點，指相關位置平日未必會頻密清潔，容易有床蝨匿藏。（資料圖片）

「數下床蝨匿邊度？」滅蟲公司「德國巴斯害蟲防治」於facebook專頁發文，指日常生活中有不少機會接觸到床蝨，公共交通工具如巴士就是傳播熱點之一，「搭程巴士就可能中招」。

帖文列出巴士上6大藏蝨黑點，包括座位、座位旁的扶手、車廂頂麻繩材質的扶手、安全帶、座位靠窗邊的盲點倒影位，以及充電插蘇。由於相關位置或不會頻密清潔或拆開清理，容易成為「藏有床蝨蛋嘅高頻率地段」，而且乘客亦會不時直接或間接觸碰，一旦該些位置「新增床蝨勢力」，或帶來「無數次複製輸入社區嘅危機」。

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該公司提醒，巴士車廂內的扶手是高危藏蝨黑點，「黑色嗰類（座位旁）較黃色扶手受（床蝨）歡迎好多」，而座位一般「反唔到座位底嚟清潔」，故亦需要留意。另外，若乘客將背囊放到座位上，有機會增加接觸到床蝨的風險，「一個人+一個背囊=2次惹蝨入屋嘅機會」。

若乘客將背囊放到座位上，有機會增加接觸到床蝨的風險。（fb「德國巴斯害蟲防治」圖片）

帖文續指，香港床蝨問題「本來已經很嚴重」，因地方小，導致擴散速度快，「已存在很久了，停了一陣子，近十年又復發」。雖然床蝨冬天較不活躍，但一樣會咬人，「數量多得會同夏天無異，一樣咬死人」。

不少網民對於乘車或無故中招惹蝨也感擔心，明言要加強防犯，如避免坐到交通工具的座位上，或是勤加清毒及清潔，「寧願全程企算」、「如果大爆發就大鑊了，幸好快轉入冬季，蝨活躍度減低，希望唔好大爆，否則有排搞」、「根本呢啲害蟲各國政府就要帶頭整治，巴士就係要巴士公司定期高溫殺蟲。市民就係最無辜，你咁講其實度度都可能有㗎啦，唔通唔出街唔搭車咩？」。

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