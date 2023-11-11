女大生去自助洗衣店　內衣離奇消失1細節揭被盜　偷衣男落網咁做…

光顧自助洗衣店，內衣竟離奇失？台灣有女大生日前發文，指到大學附近的自助洗衣店洗衣乾衣後，發現裝有內衣的洗食袋空無一物，她原以為自己忘了放內衣入去，仔細檢查發現拉鏈手法有問題，起疑下向洗衣店老闆求助。結果，閉路電視拍下了有大叔偷內衣的過程，還揭發對方是慣！警方拘捕疑犯後已移交檢察署提告竊盜罪，疑犯事後主動歸還女生的內衣，但她大呻「X的，誰還敢穿啊！」。



女大生內衣被盜，疑犯是附近的偷內衣慣犯。（示意圖／資料圖片）

台媒報道，新北市有女大學生在Dcard發文，指日前到大學附近的自助洗衣店洗衣乾衣後，回家才發現內衣不見了，裝內衣的洗衣袋空了，但有拉上拉鏈。她初時以為自己忘記放衣物入去洗，但檢查時發現疑點，那不是她常用的拉鏈方式，她不會拉上後將拉鏈塞回洗衣袋內。

閉路電視拍下疑犯打開乾衣機挑出內衣的過程。（Dcard）

女生起疑下回去問店主，對方查看閉路電視時，提到淡江大學一帶內衣被盜的事件時有發生，結果「果不其然的確是被偷，有夠噁心，當下立即報警」。閉路電視拍到有名大叔偷偷打開乾衣機偷走衣物，警方前來調查時，直指「又是他，而且就住在附近」，透露該人是偷內衣慣犯，馬上召支援將疑犯帶回派出所。

女大生亦到派出所落口供，並向疑犯提告民事訴訟，同時感謝洗衣店老闆、保安和警方協助極速拉人，但憂心整個訴訟期要很久。警方調查指，42歲楊姓疑犯從事保安工作，此前已至少3次偷女性貼身衣物被捕，落網後他主動交還2衣內衣給女事主。警方依竊盜罪移交地檢署偵辦。

疑犯雖主動歸還內衣，女生卻大呻「但X的，誰還敢穿啊？害我報廢兩件內件，氣死」、「請大家小心，我想他根本沒在怕讓人家知道，變態」。

（綜合）