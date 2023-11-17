台女滴酒不沾　體檢證患肝癌擴散至肺　揭20多年食同1款早餐肇禍

台灣醫生劉博仁在社交平台發文，指最近有案例，1名女病人沒有喝酒習慣，也沒有患B或C型肝炎，可是在1次身體檢查，竟發現已罹患嚴重肝癌，並已轉移至肺部。劉博仁問診後得知，原來病者20年來早餐愛吃花生醬多士，他認為對方罹癌與長期進食被黃曲毒素污染的花生醬有關。他亦提醒黃曲毒素是一級致癌物，建議愛吃花生的人，要盡量吃帶殼的新鮮花生。



黃曲毒素是國際癌癥研究署（IARC）認定的一級致癌物，與肝癌、腎臟癌、胃癌有關，尤其是肝癌，受污染的花生粉或花生醬、豆腐乳、臭豆腐、玉米，或咖啡粉等食品，都可能含有黃曲毒素。（網上圖片）

營養功能醫學家及醫生劉博仁在facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」中發文，指曾遇1名女性病人，平常沒有喝酒習慣，也沒有患B型或C型肝炎，她因感到消化不良而接受身體檢查，結果驗出肝臟有巨大腫瘤，且癌細胞已轉移至肺部。

劉博仁查問該女病人的生活及飲食習慣，得知女病人十分愛吃花生醬，20多年來以花生醬多士做早餐。他估計，女病人罹癌的關鍵是她長期吃受黃曲毒素污染的花生醬所致。

劉博仁醫生估計女病人罹癌的關鍵，是她長期吃受黃曲毒素污染的花生醬所致。（facebook圖片）

劉博仁續指，黃曲毒素是國際癌癥研究署（IARC）認定的一級致癌物，與肝癌、腎臟癌、胃癌有關，尤其是肝癌。受污染的花生粉或花生醬、豆腐乳、臭豆腐、玉米，或咖啡粉等食品，都可能含有黃曲毒素，因此他建議這類食物盡量要新鮮現作，就可以減少碰到黴菌毒素污染的機會；而愛吃花生的話，亦應盡量吃帶殼的新鮮花生，以減少接觸到黴菌毒素的機會。