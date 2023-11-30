公屋輪候｜等足7年半首派順利畢業　獲派天水圍「前居屋」：完美

公屋首派即獲心水單位，的確值得高興！日前有等候公屋7年半的網民就在Facebook興奮發帖指首派「完美畢業」，而且更是獲派由居屋轉成公屋出租的天水圍俊宏軒，家居間隔良好、裝修妥善，基本上可以直接入住。不少網民看完帖文都表示驚羨「會唔會太吸引」、「真係比中六合彩開心」。



有等候公屋7年半的網民發帖指首派「完美畢業」，而且更是獲派由居屋轉成公屋出租的天水圍俊宏軒。（GOOGLE MAP街景圖）

該名現居於大埔的網民在Facebook公屋群組發帖，表示輪候公屋已經7年半，近日終於收到首派通知，獲派天水圍俊宏軒，「大埔人首派俊宏軒。7年半完美畢業了，雖然小朋友要轉校」。樓主亦已上門看單位，從照片可見，廳堂寬敞光潔，間隔理想。

由於俊宏軒原本為私人機構參建居屋，因此做工與一般公屋不一，不過現已改作公共屋邨作出租用途。獲派如此「筍盤」的樓主難掩興奮心情，在留言區回應網民時表示除了廚房、廁所外，已經間好2個房間，基本上可以直接入住。

+ 2

帖文引起網民熱議，不少人都對於樓主首派就派到心宜單位大表羨慕，且還是前居屋設計，相當幸運，「有曬地板、灶頭簡單裝潢，唔錯！恭喜」、「裝修慳好多呀」、「包晒廚櫃地板間隔，真係即刻有得住」、「得幾個屋苑係私人參建居屋改公屋」、「正呀，恭喜曬」。

（Facebook）