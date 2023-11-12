港媽跌iPhone失女兒數千張成長照　狂短訊求拾獲者歸還　後續勁慘

跌手機痛失女兒數千張成長照片，太慘了！有港媽日前在失物群組發文，稱坐小巴由斧山到黃大仙站途中遺失1部白色iPhone 11 Pro，內面有女兒出生以來「3年嚟幾千張相、幾百個短片」，希望拾獲者歸還，並願意付酬。她其後成功打通手機，但有男聲叫收線，之後她不停發短訊，「終於打動咗個女人」，對方終願歸還手機，但「佢返大陸爆咗我機，清晒我啲嘢」。港媽指她無意追究該女子，只想取回照片，但網民直言已重設手機「救到機率極低」、「IOS一洗機九成係冇得復原」，又認為對方洗機後又歸還有古怪，建議好先向專門店查詢。



港媽日前發文稱遺失iPhone，裏面有女兒出世至今「3年嚟幾千張相、幾百個短片」，希望拾獲考歸還，但結果卻不如已願。（示意圖／資料圖片）

該媽媽在facebook群組「香港失物報失及認領群組」發文，指本月8日早上由斧山坐小巴出黃大仙途中遺失1部白色iPhone 11 Pro，裏面有女兒出世以來的珍貴照片，「因為幾百幾gb無備份到，我部機唔值錢㗎啦」，指手機零件有損毀、faceID無法使用，是用作後備手機存放女兒的照片。

因為近日轉了手機，她未有將相片轉移，「3年嚟幾千張相幾百個短片無晒」，願付錢取回手機，希望拾獲的人歸還。她表示手機螢幕是和女兒到迪士尼玩旋轉木馬的照片，「就算係先達收咗機都唔緊要，我剩係想要返相」。

樓主翌日表示，她致電自己號碼時終於有人接聽，「聽到個男人叫收線，之後我繼續叫佢畀返啲相我啦，佢係全程無出聲」，通話中除聽到有名大叔叫收線外，還聽到坐港鐵到粉嶺的提示聲。她之後不停發訊息，「終於打動咗個女人」，對方還好奇為何在內地都收到樓主的訊息，「我話我一卡2號」。

港媽取回手機，已被清空所有資料。（fb群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

其後該女子用丈夫的手機致電樓主，稱願歸還手機，但已被小朋友清掉所有資料，「本身我手機係有密碼㗎，佢返大陸爆咗我機，清晒我啲嘢」。樓主一心只想知道有沒有機會復原，「手機我已經拎返，但裏面所有嘢無晒」。

網民認為拾遺不報已可以報警，惟樓主未打算追究，「我剩係想要返啲相」。許多留言實話實說，指其清晒資料的意思應該是已經重設手機，「IOS一洗機九成係冇得復原」、「應該都冇得救，救到機率極低，呢啲建議你問維修佬，或者直接上深圳華強北搞」。

樓主透露有人短訊她，稱有辦法維修，但要自付錢，大批網民勸阻，「潑個冷水，完全冇得救，除非係十年以上，iPhone 4 、iPhone 5，仲未有全機加密嘅型號」。幸好樓主未上當。網民認為事件古怪，對方為何清資料又歸還，「咁都畀返你可能係電話裝咗啲病毒啊，追蹤啊等等，我就寧願賣咗佢都唔會再用」，建議先向蘋果專門店查詢。

網民又溫提手機資料一定要備份，「明知咁重要既相都唔勤（力）啲備份…」，就算不用iCloud都可以買外置硬碟來備份。

過去亦曾有市民被盜取iPhone後，其後收到疑是釣魚訊息，聲稱遺失的手機已被送到門市並正申請授權解鎖，要求他點擊連結確認。機主知道蘋果手機不可能要求授權第三方解鎖，即時知道有詐，呼籲網民收到此類訊息切勿理會。

相關報道：深水埗現3男女扒手黨 女子半分鐘被摷袋2次失iPhone 後續更凶險

片主留言更新，稱收到疑為釣魚訊息，聲稱他遺失的手機已被送到門市並正申請授權解鎖，要求他點擊連結確認，因此認為電話已遭轉售。（fb「香港失物報失及認領群組」影片截圖）

（facebook群組「香港失物報失及認領群組」）