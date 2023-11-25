輪候公屋拒絕首派石圍角　二派這屋邨更遠更舊　事主灰爆：好無助

輪候公屋時間漫長，而想派到理想公屋還需要運氣好。日前有網民在網上發帖埋怨，自從拒絕了首派荃灣石圍角邨後，近日終於收到二派配房通知信，沒想到竟獲派更遠且有40多年樓齡的梨木樹二邨，令他「灰爆」高呼「好無助」。不少網民驚見他首派石圍角時竟然拒絕，大呻「咁方便都唔要」、「愈派愈遠！車錢都蝕埋」。



樓主拒絕首派石圍角邨後，獲派同區但卻更遠的梨木樹二邨。（公屋討論區圖片）

該名網民在公屋討論區發帖大吐苦水，表示早前申請公屋擴展市區3人單位，於今年8月10日收到首派通知，獲派接近荃灣市中心的石圍角邨，當時樓主以電話拒絕。日前樓主收到二派通知，獲派同區但卻遠離市中心的梨木樹二邨，樓主即時「頹爆」表示「好灰好唔開心」。

從配房通知信可見，樓主獲派的柏樹樓於1980年落成，已有43年樓齡。樓主收到通知後直言「好無助」，並表示正考慮等三派。

有不少網民勸樓主接受二派梨木樹二村，指該屋邨環境不錯。（資料圖片）

帖文引起網民熱議，有網民認為樓主「走寶」，「石圍角咁方便都唔要，行去地鐵站15分鐘，乜嘢都有，搭車又方便，第三派硬食」、「你石圍角都起碼可以叫行去地鐵站！點知愈派愈遠！車錢都蝕埋」。

亦有不少人勸樓主接受二派，「你拒絕就真係笑X你！你知唔知梨木樹二村啲單位好大㗎，派新樓隨時慘過舊樓」、「我都係啱啱派咗梨木樹二邨，雖然樓齡舊，不過親身睇過，選擇要，環境比想像中好呀，建議你都親身睇下先再決定」。但有人就同意樓主等三派，「一定搏！冇嘢衰得個頭兩次」、「祝你好運！我一派都唔太滿意，第二派覺得絕望，三派終於滿意」。

（公屋討論區）