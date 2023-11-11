迪士尼遊客手機跌落過山車路軌　員工跪地執　網民斥機主：累街坊

去樂園遊玩時當然會用手機記錄開心時刻，但在玩機動遊戲時，還是應該妥善放好，以免樂極生悲。日前有網民到迪士尼樂園遊玩時，見到有遊客登上過山車時，不慎將手機跌落路軌，在場其他人都只能原地等候職員幫忙撿回，其間見到1名女職員跪在地上代為執拾。有網民批評機主「累人累物」、「阻住其他人」，亦有人提醒到樂園遊玩時要放好手機等物件，避免雜物誤墮路軌，影響行駛或引起意外。



有網民見到迪士尼樂園有遊客不慎將手機跌入過山車路軌，1名女職員跪在地上幫忙撿回。（FB圖片）

有網民在Facebook迪士尼資訊分享群組發帖，表示發現有遊客在乘坐過山車時，不慎將手機跌到路軌中。從照片可見，相信事發地點為迪士尼新開園區「魔雪奇緣世界」的過山車遊客上落區，1名女職員正跪在路軌旁幫忙撿手機。

據樓主表示，職員有使用長臂夾，但可能手機位置太深，因此夾不到，「最後好似叫佢等下，車恢復開出，可能等4pm Frozen close先幫佢執」。

事件引起網民關注，不少人都認為幸好過山車運行不受影響，但就認為跌手機的遊客浪費他人等候的時間，還要勞煩職員跪地幫忙，「好心小心啲…職員用命用隻手博同你執返部電話」、「呢啲叫真正嘅累街坊」、「好心上機動遊戲前收晒所有電話啦累人累己」。還有網民提醒異物墮入機動遊戲路軌的風險，「遊樂設施有99%故障都係呢啲人導致」、「其實哩個行為好危險，如果佢喺車頭行緊車跌出去，後面嘅卡車碰撞，以高速行駛，後果就不堪設想」。

（Facebook）