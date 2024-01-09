內地女灣仔搭巴士　斥同胞「一定要插隊」衰如老鼠屎　獲網民激讚

排隊上車「是常識吧」，但總有心急人不依規矩插隊。有內地女子在小紅書表示，來港旅遊期間，在灣仔菲林明道巴士站排隊上車，但部份同胞「一定要插隊，一定要往前擠」，甚至說出似是而非的借口，她被其中1位年老同胞擠到幾乎摔倒，加上有急事需要上車，當場破口大罵「知道為什麼有些香港人對大陸遊客印象不好嗎？就是被你這種老鼠屎給攪和的」，要求他們入鄉隨俗排隊。多名網民大讚「罵得真解氣」、「我是內地的，我也很煩這種素質低落的人」。



樓主在灣仔等巴士，但一眾同胞硬擠上車，險令她跌倒，於是破口大罵。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，來港旅遊期間，不少港人願意提供幫忙，用普通話問路或點餐從來沒有受過歧視，即使「路上不小心掉個東西啥的，香港人比我自己撿起來都快，笑吟吟地遞給我」。

但樓主慨嘆明明每個巴士站都會為每1輛巴士劃出明確等車區，界線顯眼，而且等車位置足夠，但部份同胞沒有排隊的自覺，「一定要插隊，一定要往前擠」。她有一天在灣仔菲林明道近港灣道往會展方向的1個巴士站排隊上車，亦遇到類似情況，即使樓主本身有急事需要上車趕過去目的地，但仍然按照規矩排隊，卻被1位年老男同胞硬擠而險摔倒，幸好旁邊大叔扶她一下，否則真的會跌倒。

樓主批評部份同胞沒有排隊的自覺。（資料圖片）

樓主更聽到往前擠的同胞聲稱「不擠上不去車」，而且不願意道歉，樓主當場怒斥「你活不到上車了嗎，急着投胎啊？」、「知道為什麼有些香港人對大陸遊客印象不好嗎？就是被你這種老鼠屎給攪和的，入鄉隨俗排隊懂不懂啊？人家都排隊呢，老人家也排隊呢」。

樓主沒有交代同胞有否聽從其勸告，但多名網民大讚「罵得真解氣」、「我是內地的，我也很煩這種素質低落的人」、「所以包容這兩字在這情景，比粗口更難聽，破壞規矩的人有沒有包容守規的人？」

（小紅書）