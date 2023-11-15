屯門私樓單位出租信箱　每月$150仲有1服務　網民憂有伏業主咁講

香港地果然商機處處？有業主近日於租屋群組發文，放租其位於屯門的私人屋苑信箱，客許租客使用單位地址收信，租金每月為150元，更聲稱只要加付每月100元，便可提供每日查閱信箱及訊息通知服務。

帖文引來網民討論，有人質疑相關做法危險，有機會被不法之徒利用地址進行非法活動或借貸，後果可大可小。不過業主其後留言，表示出租信箱原意是「當幫下人」，因該區有國際學校及大專院校，部份家長為增加取錄機會，或希望向校方提供就近地址。



有業主近日於租屋群組發文，放租其位於屯門黃金海岸單位信箱，客許租客使用單位地址收信，租金每月150元。（fb「租屋｜荀盤｜免佣｜放租谷」圖片）

該業主日前於facebook群組發文，表示可出租其位於屯門黃金海岸的住宅單位信箱，收費為每月150元，若一次過付1年費用，則會免去1個月收費。業主又提到，租用者只要每月多付100元，便可獲每日以WhatsApp通知是否有信件服務。

帖文引來網民討論，不少人也驚訝「連信箱都有得租」、「香港真係咩都可以租」，好奇租用的目的和用意，「咩人會需要借？搵學校？」、「咁都得？」、「劏房玩完到信箱」。亦有人擔心業主租出信箱隨時被不法之徒有機可乘，後果可大可小，「小心租咗畀人哋用嚟做住址證明，之後去借錢呀，你收人哋150/月，到時俾人日日寄信上門收數，搞到自己咋」、「除咗借錢，仲可以做其他犯法嘢」。

業主表示出租信箱原意是「當幫下人」，尤其是一眾報讀區內學校的家長和學生。（資料圖片）

對於網民憂慮，業主其後留言回應，表示單位為其個人物業，出租信箱只為「幫下人」，尤其是一眾家長。他指區內國際學校雖已無規定家長購買債券，但收生仍然嚴謹，「以前少人報，唔太睇地址，有錢就得，而家嚴咗好多」，加上同區另有大專院校，因此出發點是幫助有意申請學校的家長及學生，提供地址讓對方申請入學時有更大獲取錄機會。

他又指過往曾任「師爺（法律助理）」，「法律程序好熟所以唔擔心嘅」，強調相關情況在外國非常普遍，「冇你哋諗到咁壞情況嘅，喺外國都好平常，再加上有咩事都係我一個人承受，又唔係你哋承受，又有咩資格批評我呢？」。