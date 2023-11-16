長者大埔遺iPhone　港男發文代尋　1句被批態度差︰好心執到就還

遺失個人財物難免心情差，但求助時應該保持禮貌。1名港男在網上表示，得知認識的老人家早前在大埔區內遺失iPhone 11，手機儲存不少值得紀念的資料。他發現「尋找手機服務」顯示手機定位在大埔醫院，惟致電查詢時「繼續響，唔熄電話」，批評拾獲者「好心你執到就交還或交去差館呀」。多名網民認為港男態度欠客氣，「咁嘅口吻，執到掉落垃圾桶算」、「要人幫手就客氣啲啦，人哋老奉幫你？」、「一啲禮貌都冇」。



「尋找手機服務」顯示手機位於大埔醫院，樓主批評「好心你執到就交還或交去差館呀」。（facebook群組「大埔 TAI PO」圖片）

樓主在facebook群組「大埔 TAI PO」表示，老人家在大埔新達廣場遺失iPhone 11，手機內儲存不少值得紀念的資料。他代對方尋找手機，表示曾經致電，但「打去繼續響，唔熄電話」，而「尋找手機服務」顯示手機位於距離新達廣場2.5分里的大埔醫院，直指「好心你執到就交還或交去差館呀」。

老人家將不少值得紀念的資料手機儲存在iPhone 11。（示意圖/資料圖片）

多名網民看過帖文，認為港男態度欠客氣，「咁嘅口吻，執到掉落垃圾桶算」、「要人幫手就客氣啲啦，人哋老奉幫你？」、「一啲禮貌都冇」、「可能唔得閒、唔知點做」、「改改字眼『如果執到麻煩聯絡我或交去警署，感謝』感覺會好啲，祝你盡快搵到」。

（facebook群組「大埔 TAI PO」）