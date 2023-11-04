電騙！自稱資訊科技署來電　港女1句反擊　騙徒嬲到狂致電仲咁講

可能是最敬業的騙徒？有港女日前發文分享遇上疑似電話騙案的經歷，指收到陌生號碼來電，對方以鄉音說出她的全名，她立即否認並收線。沒料對方竟不斷回電質問，又自稱是「資訊科技署」職員，要求她到金鐘辦事處。港女聞言未有回應，反嘲諷來電者口音，要求對方以廣東話溝通，竟令疑似騙徒惱羞成怒「自爆」，反問「我廣東話不好怎麼了？」，對話引來網民爆笑熱議。



有港女遇到疑似電騙，騙徒自稱是「資訊科技署」職員，她未有回應，反嘲諷來電者口音，要求對方以廣東話溝通，竟令疑似騙徒惱羞成怒「自爆」。（資料圖片）

該名港女於facebook群組發文，公開相關來電號碼，分享遇上疑似電騙的經歷。她指上周五（27日）早上收到多個陌生號碼來電，形容來電者操帶鄉音的廣東話，詢問她是否機主，「今次呢個好有恆心，打嚟用譚仔話講我全名」，她立即否認並收線，「我話你打錯，跟住cut佢線」。

沒想到疑似騙徒未有放棄，反而以不同號碼不斷回電。樓主上載了通話紀錄，至少有7個不同的號碼於4分鐘內多次致電，她拒聽了部分來電，但對方仍沒有收手。

後來樓主忍無可忍決定接聽，發現仍是同一位操鄉音來電者，對方見她接聽即不斷質問，「話如果我唔係機主做乜要用呢個電話，又話做咩cut佢線唔畀佢講」。樓主感到無奈又好笑，於是與來電者展開對話，要求對方講述來電原因。疑似騙徒聞言即「進入狀態」，自稱是「資訊科技署」代表，詢問樓主當日能否親身前往金鐘辦事處一趟。

樓主感到無奈又好笑，未有正面回應騙徒提問，反而模仿對方口音，沒料對方似是惱羞成怒反駁她。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主聞言更肯定來電者為電話騙徒，未有正面回應提問，反而模仿對方口音，嘲諷稱「如果你係鯹港嘅gee構（如果你係香港嘅機構），就用返廣東話啦」。而這舉動似乎觸動騙徒神經，對方似是惱羞成怒，立即反駁1句「禾廣東話bu姣甚麼了？（我廣東話不好怎麼了？）」，樓主則決定收線並封鎖相關號碼，掛上電話前揶揄：「算把啦你，返你嘅KK園啦！」

對話引起網民爆笑熱議，不少人表示曾收到類似來電，直指來電者偽冒政府職員企圖詐騙，「你話個電話啱啱偷返嚟嘅」、「哈！我今朝都收到，好勤力喎」、「我前幾日都收到，不停打不停打」、「我啱先都收到3個，又係識得用普通話響你全朵，又話係資訊科技處，Cut佢幾次線，直程block咗佢」。

亦有人建議樓主應拒聽陌生電話以保安全，「而家多咗要求視頻嘅電話，小心」、「佢哋好急跑數」、「嚟緊過年前應該仲多」、「全部來電都係個騙子電話嚟」。