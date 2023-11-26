屯門麥當勞外賣巨無霸少一半餡　食客嘲稀有版　網民：食前要檢查

買外賣回家才發現食肆「執漏」食物，食客當然感到無奈。1名港女在網上大呻，日前幫襯麥當勞位於屯門的分店，買了1個巨無霸外賣，回到家進食時才發現沒有上層餡料，但不幸中之大幸是下層餡料仍在，笑言是「新款巨無霸稀有版」。不少網民留言稱「巨無霸上層全走唔該」、「食得咁健康得唔得㗎」，亦有人指外賣往往較堂食易出錯，「每次食之前都要查清楚」。



樓主所買的巨無霸上層沒有餡料，連醬汁都沒有。（facebook群組「飲食黑店大全」圖片）

樓主在facebook群組「飲食黑店大全」上載圖片，指早前到麥當勞位於屯門的分店買了外賣，但回家進食時才發現，她所獲的巨無霸上層完全沒有餡料，兩塊漢堡麵包疊在一起，連醬汁都沒有，形容是「新款巨無霸稀有版」。

多名網民笑言該外賣是「巨無霸上層全走唔該」、「食得咁健康得唔得㗎」，有人則指外賣較堂食易出錯，「每次食之前都要查清楚，查單責任𠵱家就轉嫁咗落顧客度」，亦有人認為「其實成個服務業都係咁，人工少、壓力大，係求其做」。

根據麥當勞官網，巨無霸標榜「擁有多層次的口感」，灑有新鮮芝麻，麵包鬆軟富彈性，夾有2塊百分百純牛肉，加上清新爽口的生菜、洋蔥和酸黄瓜，配上香滑順口的芝士和美味醬汁。