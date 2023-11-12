麥當勞員工TikTok列「食客6大討厭行為」堆疊托盤原來好心做壞事

快餐店龍頭麥當勞遍布全球，向來廣受消費者喜愛。但國外有員工就出面透露，部分客人會在麥當勞做出的行為其實很地雷，並將其列出，希望顧客能停止做這6件事。



根據外媒《New York Post》報導，有網友在「TikTok」上PO出影片分享自己最受不了的麥當勞員工地雷，包含以下6點：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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（1）就算不吃醃黃瓜，也不要亂丟！

員工明白，很多顧客不愛吃醃黃瓜，但是卻有青少年把它們挑出後，丟到牆壁或是桌子上，導致員工還要再花心力去打掃被弄髒的牆面或是桌面。員工說明，不吃醃黃瓜，只需要挑出來跟垃圾放在一起，或是點餐時註明不要醃黃瓜即可。

（2）不要堆放托盤

不少好顧客會在用餐完畢後協助整理垃圾，把廚餘和垃圾一起放在餐盤上或是將餐盤疊在一起，這卻也造成員工困擾。員工解釋，麥當勞有一套自己的回收系統與餐盤消毒系統，如果顧客將廚餘和可回收垃圾一起丟進垃圾桶，他們就必須翻遍已經吃剩的漢堡與奶昔，再把可回收垃圾挖出來。

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（3）點完餐後離開櫃台等候區

有的顧客點完餐後就會跑去上廁所，或離開現場做其他事等，因而錯過被喊到名字的時刻。如此一來食物就會一直佔用點餐檯的空間，對出餐作業造成困擾。

（4） 開「麥式玩笑」

有客人會自以為幽默，在所有餐點名前加上「麥（Mc）」，例如麥薯條、麥可樂、糖醋麥當勞醬等，但員工從來都不認為好笑。

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（5）在得來速（Drive-through）點餐時花很多時間

員工能夠理解很多孩子會在點餐最後一刻改變心意，但不少成年人卻也愛在點餐時問一堆問題，例如應該吃什麼漢堡、這個餐是否可以搭配其他食物，又或者是為何這個漢堡停產了等。員工喊話，請在排隊時想好要吃什麼東西，並且不要與他們閒聊，因為在後面排隊的人會很不耐煩。

（6）假裝餐點有問題

麥當勞規定如果餐點出問題，必須換一份新的餐點給顧客；但有人卻會鑽漏洞，例如說在漢堡裡發現頭髮，要求換一份新的漢堡，然而漢堡早已被幾乎吃光。對此，員工直言，客人自己知道他們在做什麼，「我們也一樣」！

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