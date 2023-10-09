麥當勞內淥麵！男女自備電煲碗筷開餐　網民斥肉酸：人無恥便無敵

麥當勞是不少人「打躉」的地方，但禁止進食外來食物乃基本規距和禮儀。最近有網民在社交平台上傳照片，顯示5名男女竟在麥當勞內公然煮麵食，甚至自備便攜式電煮煲、碗筷等。眾人若無其事在座位分麵，桌上也有其他小菜，猶如身處自己家飯廳般舒適。相片引來網民熱議，不少人狠批相中男女無恥，行為「肉酸」，也有人開玩笑稱原來麥當勞也有麵食供應。



將軍澳海悅豪園一麥當勞分店內，有5名男女自備便攜式電煮煲和碗筷，在座位上「淥麵」。（facebook圖片）

1名網民周日（8日）在facebook群組「將軍澳主場」上傳照片，顯示將軍澳海悅豪園一麥當勞分店內，出現5名男女自備便攜式電煮煲，在座位上「淥麵」的罕見場景。照片可見5名男女在快餐店座位對坐，正準備開餐，男子正將麵條從電煮煲夾出分裝到碗內，另外2名女子則熟練地拿出餐具，桌上還有其他小菜。

樓主形容相關食客操普通話，從頭到尾完全沒有購買任何麥當勞餐點，「5條友，汽水都唔叫杯，真係一蚊都唔蝕」。

帖文引來熱議，有網民認出相中食客，指出他們早有先例，「之前見過佢哋帶電飯煲喺嗰度食飯」，而樓主對此也回覆稱「我都有見過，佢哋唔係第一次，職員話之前叫過佢哋唔好咁，但點會講得聽啊」。

樓主形容相關食客操普通話，完全沒有購買任何麥當勞餐點。（facebook圖片）

大批網民狠批涉事男女「肉酸」，認為相關行為非常沒有禮貌，也會影響其他食客和餐廳運作，「人無恥便無敵」、「要幾冇品先做得出」、「遲啲打埋邊爐𠻹啊」、「有冇炒蟹、雞煲嗰啲」、「淥親顧客咁點， 麥記有責任注意」。