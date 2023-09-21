麥當勞傳說中嘅「隱藏漢堡」！外國網友成功點到　豐富過巨無霸

餐廳的「隱藏菜單」總能引起眾人興趣！



國外一名TikTok使用者便爆料麥當勞的秘密產品，指出有一款名為「早午餐漢堡（McBrunch Burger）」只能在特定時段吃得到。

他也不吝分享點餐秘訣，影片一出，即引發網友討論。

不少網友實測真的能買到 但也有人「被店員要求離開」（點圖放大瀏覽）：

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據《紐約郵報》報導，一名國外TikTok使用者湯米溫克勒（Tommy Winkler），與眾人分享麥當勞的隱藏美食。

在溫克勒拍攝的影片中，他前往得來速（drive-thru）點餐，並向店員表示想點一個「早午餐漢堡」。

店員第一時間感到困惑，並說「稍等一下」，隨後溫克勒聽到店員告訴他炒蛋已經沒了，但可以用蛋白代替，最終這筆交易成立了。

接著鏡頭一轉，溫克勒開始展示花費5美元買到的隱藏版美食。「早午餐漢堡」由兩片芝麻漢堡麵包、兩片麥當勞起司漢堡會用到的牛肉餅、煙肉、雞蛋和薯餅所組成。

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溫克勒一口氣吃完後比了個讚，並在影片的註解暗示了可以買到「早午餐漢堡」的時間點，也就是上午10點35分。

報導指出，另有一名經常分享餐廳隱藏菜單的TikTok使用者喬丹，也曾提及成功買到「早午餐漢堡」的經驗。

喬丹在其發布的影片中指出，「如果你在早餐時段快結束、午餐時段快開始的時候去麥當勞，有辦法點到『早午餐漢堡』」、「雖然員工會覺得煩躁，但這個資訊是真的，跟你們的密友們分享吧」。

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「早午餐漢堡」也因此引發網友討論，有人感到訝異，表示「長知識了」、「我在麥當勞工作了3年，從來都不知道有早午餐漢堡，我必須試試看」。

但也有網友認為並非所有人都能點得到，「我在加拿大的麥當勞工作，你買不到早午餐漢堡」、「我曾經說我要點一個早午餐漢堡，然後被店員要求離開」。

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