修復百年名畫驚現恐怖惡魔　面目猙獰被封印「必須塗掉該臉孔」

一位英國知名畫家的作品，在230年後進行修復作業。沒想到修復完畢後，畫中卻浮現一張宛如惡魔般的猙獰臉孔，引發討論。專家指出，該「惡魔」可能被封印上百年，並分析背後的成因。



【圖輯】點圖放大看名畫「修復前後對比」及圖中的惡魔👇👇👇

《紐約郵報》報導，英國國家名勝古蹟信託（National Trust），近日對18世紀知名畫家雷諾茲（Joshua Reynolds）的畫作進行修復後，一張宛如「惡魔」（fiend）的臉孔浮現而出。該畫作是一幅描繪莎士比亞作品場景的油畫，名為「紅衣主教蒲福之死」。

這幅畫在描寫莎士比亞劇作《亨利六世第二部》中的場景，國王目睹紅衣主教蒲福死去。從修復的畫中，可看到一張駭人的臉孔露出獠牙、表情猙獰，被畫在奄奄一息的紅衣主教上方。畫作修復前，這張臉孔遭到顏料等層層覆蓋。

【相關圖輯】橘貓｜俄羅斯肥貓亂入世界名畫 與18副創意畫作融合 毫無違和感（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

英國國家名勝古蹟信託負責畫作與雕塑的資深策展人約翰（John Chu）指出，該畫中的表現不符合當時的藝術規範。儘管當時的人們可以接受在文學作品中，用惡魔的形象概念呈現他人的想法，但他們認為在畫作中實際描繪出惡魔，顯得過於形體化。甚至有人認為必須塗掉該惡魔臉孔。不過，根據雷諾茲留下來的對話紀錄，他不願意更改作品。但他於1792年過世後，就有人試圖將畫中的惡魔蓋掉。

這幅畫於1789年在莎士比亞畫廊展出，英國國家名勝古蹟信託為了紀念雷諾茲的300周年冥誕，對4幅作品進行修復，這幅畫就是其中之一。

【相關圖輯】烏菲茲美術館控告Pornhub 斥AV女優扮名畫《維納斯的誕生》宣傳（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

高鐵選址哪站最失敗？ 通勤族點名「最爛2站」：鳥不生蛋

【本文獲「TVBS」授權轉載。】