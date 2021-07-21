烏菲茲美術館控告Pornhub　斥AV女優扮名畫《維納斯的誕生》宣傳

意大利佛羅倫斯最著名的博物館烏菲茲美術館（Uffizi Gallery）日前向法院申請，禁止知名色情網站Pornhub使用其畫作宣傳限制級內容。



烏菲茲美術館上週發現Pornhub請來意大利69歲藝名為「小白菜」（Cicciolina）的前意大利國會議員、退役成人片演員史特拉（Ilona Staller），扮演文藝復興時期畫家波提切利名畫《維納斯的誕生》裏的維納斯女神宣傳線上互動指南。該畫作為烏菲茲美術館的鎮館之寶。

▼▼▼點擊比較《維納斯的誕生》原版同Pornhub宣傳片版▼▼▼

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Pornhub宣傳影片裏以「經典裸體」（Classic Nudes）為題，援引文藝復興知名畫作裏的色情元素，承諾帶觀眾「穿越所有拘謹的畫作，直奔美好的事物：在藝術榮耀中重現裸體」。Pornhub指出互動指南顯示名作典藏處，並提供裸體模特兒模仿的影像，期藉由「經典裸體」重現世界知名美術館中最著名的裸體畫，吸引更多高格調的觀眾。

烏菲茲美術館近期才控告當地垃圾車公司未經許可使用其圖像宣傳回收。發言人加利加尼（Tommaso Galligani）斥責Pornhub此次將名畫當作「宣傳噱頭」，還稱不希望整件事演變成國際大案。Pornhub及其母公司MindGeek至今仍未回應烏菲茲美術館的控訴。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】