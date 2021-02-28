日本首位獲LEGO認證的積木大師！用樂高砌出名畫《神奈川衝浪裏》

撰文： 一条 最後更新日期： 2021-02-28 00:00

作為日本藝術中最知名的代表作，葛飾北齋的《富岳三十六景》中的《神奈川衝浪裏》大家絕不會陌生吧！小到一張明信片，大到日本的新護照、鈔票等等，這幅早已融於日本民眾生活裏的畫作，可以說是無處不在！最近，日本有一位樂高大神三井淳平，居然把這幅國寶級的板繪作品，用我們小時候常玩的樂高併接積木給還原成3D立體版的了！這一下子可讓日本網友們集體沸騰了！

1.《神奈川衝浪裏》熱爆樂高圈！

《神奈川沖浪裏》（netbian.com）

▼▼▼樂高大師三井淳平有哪些驚為天人的積木創作？按圖放大觀看：

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據了解，這部作品已在日本阪急博物館永久展出，感興趣條件又允許的朋友們，趕快去現場一睹為快吧！

2. 用積木當攝影機的樂高大神！

在欣賞這位樂高大神的歷年作品時，我們發現在這次引起轟動的的《神奈川衝浪裏》之前，三井淳平就已不斷地在還原名畫的道路上辛勤耕耘了！

樂高藝術家三井淳平還有其他出色的作品，做得十分神似又熟悉（按圖查看）▼▼▼

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3. 將熱愛做到極致！

樂高可能是大多數人都玩過的一種常見積木，但在三井淳平手中，這款普通的積木被發揮出最大魅力，甚至成為了輸出本國傳統文化和風景名勝的一個媒介。

這一切離不開三井淳平從懵懂年幼到成為高職玩家，一以貫之的堅持和熱愛。那些能身臨其境的精美作品的背後是三井淳平一遍遍臨摹原作，觀察實景、花費了四五百個小時的耐心付出。

這種堅持和執着，正是一種匠人精神！所謂匠人精神，就是一生只做一件事，並把這件事做到極致！而在越發追逐回報和效益的社會下，這種傾盡自己半生的匠人精神已成為了種稀有物。

但顯然，三井淳平做到了，並且會一直做下去！

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