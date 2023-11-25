栗子炆雞6隻雞翼尖！港男快餐店買外賣嬲爆　網民：一家三口齊腳

栗子炆雞打開是這樣？有港男發文指晚上到長沙灣廣場1間連鎖快餐店買外賣，花了60多元買栗子炆雞套餐，回家發現套餐竟然有6隻雞翼尖。他將雞翼尖並排拍照，幾乎鋪滿半個盒，氣得稱「畀啲咁嘅嘢人！唔使旨意有下次」。帖文令網民爆笑，「一家三口齊腳」、「粟子炆雞翼尖」，雖有人認為雞翼尖一樣可以吃，但許多留言認為雞翼尖肉少屬「下欄嘢」、「唔健康」，「出餐嗰個一係盲一係特登嘅」，認為事主應投訴。



網民外賣栗子炆雞套餐，開盒發現大量雞翼尖嬲爆。（fb群組「飲食黑店大全（全港食店質素／價錢／服務關注組）」圖片）

樓主在facebook群組「飲食黑店大全」發文，指晚上到長沙灣廣場的連鎖快餐店買外賣，點了60多元的栗子炆雞套餐，回家打開大感失望，「竟然畀6隻雞翼尖我！60幾蚊，畀啲咁嘅嘢人！唔使旨意有下次！」。

照片所見，盒中有大量連住部份雞翼位的雞翼尖，樓主將6隻雞翼尖並排，幾乎鋪滿半個盒。

樓主點算有６隻雞翼尖，並排放在盒上。（fb群組「飲食黑店大全（全港食店質素／價錢／服務關注組）」圖片）

帖文引起熱議，留言嘲諷盒內幾乎都是雞翼尖，「呢個經典」、「全部骨」、「粟子炆雞翼尖」、「一盒有3隻雞」、「一家三口齊腳」、「6x蚊買兜雞翼尖」。有網民認真檢視，指盒內其實有雞件，「唔好咁嬲啦呢度都有少少肉」，又曲線安慰樓主，「難過中六合彩，發達啦，出餐嗰個一係盲一係特登嘅」。有留言認為，如此出品倒不如買三餸飯，「六十幾蚊食三餸飯食死你都得」。

帖文被轉載到茶餐廳關注組，發帖網民表示「雞翼尖又唔係唔食得，其實有乜問題？」，也有愛好者留言支持，「正呀最鍾意食雞尖」、「正吖，最滑呢個位」。不少人解釋雞翼尖無肉食，「因為係下欄嘢，最好唔好超過2嚿」、「曲直難分」、「你個容忍度都幾大，定喺未食過栗子炆雞」、「雞屎忽都食得，畀一盒你得唔得？」、「有人唔食雞翼尖，因怕有激素」。

有光顧過同一分店的網民認為，該分店質素一向欠佳，「上次食個咖哩牛腩飯，成個咖哩好似未落調味咁，一啲味都無，同勁大嘅白烚薯仔」。有留言認為樓主應向店方投訴，其實遇此情況可以回店內退換，甚至教路「夠狠，拿返落去換，唔換就聲大大，叫退錢」。

（綜合）