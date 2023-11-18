驚險！內地男廁所開大　馬桶突冒白煙起火　幸及時避開免火燒後欄

在家去廁所也要搵命博？內地1名男子日前於家中洗手間如廁，其間他發現馬桶離奇冒出白煙，擔心下即時離開躲避。沒料馬桶竟突然起火，熊熊火舌仲馬桶冒出，畫面相當衝擊，幸好他及時避開，未有受傷或出現「火燒後欄」的情況。

不少網民看過影片紛紛轉發，熱議馬桶冒煙起火的原因，有人估計責任不在於樓主，是馬桶連接沖廁系統的喉管或電線出問題導致短路；亦有人認為樓主的使用習慣或有影響，例如在廁所內抽煙。



內地1名男子日前於家中洗手間如廁，其間他發現馬桶離奇冒出白煙，擔心下即時離開躲避，沒料馬桶竟突然起火。（微博影片截圖）

怎想到馬桶也會起火！日前福建廈門1名男子於抖音平台上載影片，指在家大便時遇上恐怖一幕。男子稱，事發當日在家中廁所如廁「解放」，期間突然發現馬桶離奇冒出白煙，嚇得他急急起身檢查。

沒料他起身不久，馬桶除了白煙還冒出熊熊火光，火舌從馬桶內不斷冒出，場面詭異又驚險，令他嚇得驚呼：「我以為土地公公要來收我了！」。男子事後表示，幸好發現馬桶冒煙後已即時躲避，起火時未有坐在馬桶上，因此沒有受傷，亦無出現「火燒後欄」的慘況。

火舌從馬桶內不斷冒出，場面詭異又驚險，令男子嚇得驚呼：「我以為土地公公要來收我了！」。（微博影片截圖）

影片上載至平台短短3日即獲得逾1.3萬次點擊觀看，並於內地網絡起引熱議，不少人驚訝馬桶竟然會冒煙自燃，認為或與電子系統或喉管有關，「這應該是智慧馬桶，有電源加熱的出現故障了」、「火燒還罷了，不是觸電已經萬幸了」、「大概是一邊上廁所一邊抽煙，煙頭沒滅就往馬桶扔了，結果着火了」。

有網民笑言意外罕見，「最近吃的這麼上火」、「你拉的是石油嗎？」、「給屁股消消毒」、「這個我知道，新款馬桶使用高溫燒屎，新技術」。不過亦有網民質疑影片只是擺拍，「具體起火原因是不是因為拍影片？」、「着火第一時間不是滅火，而是趕快拍視頻？」